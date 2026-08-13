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USFE: First Eagle US Equity ETF

37.10 USD 0.01 (0.03%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日USFE汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点37.10和高点37.11进行交易。

关注First Eagle US Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

USFE股票今天的价格是多少？

First Eagle US Equity ETF股票今天的定价为37.10。它在37.10 - 37.11范围内交易，昨天的收盘价为37.11，交易量达到2。USFE的实时价格图表显示了这些更新。

First Eagle US Equity ETF股票是否支付股息？

First Eagle US Equity ETF目前的价值为37.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.40%和USD。实时查看图表以跟踪USFE走势。

如何购买USFE股票？

您可以以37.10的当前价格购买First Eagle US Equity ETF股票。订单通常设置在37.10或37.40附近，而2和-0.03%显示市场活动。立即关注USFE的实时图表更新。

如何投资USFE股票？

投资First Eagle US Equity ETF需要考虑年度范围32.70 - 37.11和当前价格37.10。许多人在以37.10或37.40下订单之前，会比较3.49%和。实时查看USFE价格图表，了解每日变化。

First Eagle US Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Eagle US Equity ETF的最高价格是37.11。在32.70 - 37.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Eagle US Equity ETF的绩效。

First Eagle US Equity ETF股票的最低价格是多少？

First Eagle US Equity ETF（USFE）的最低价格为32.70。将其与当前的37.10和32.70 - 37.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USFE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USFE股票是什么时候拆分的？

First Eagle US Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.11和6.40%中可见。

日范围
37.10 37.11
年范围
32.70 37.11
前一天收盘价
37.11
开盘价
37.11
卖价
37.10
买价
37.40
最低价
37.10
最高价
37.11
交易量
2
日变化
-0.03%
月变化
3.49%
6个月变化
4.48%
年变化
6.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%