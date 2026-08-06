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UOCT: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October
Курс UOCT за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.82, а максимальная — 41.91.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UOCT сегодня?
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) сегодня оценивается на уровне 41.87. Инструмент торгуется в пределах 41.82 - 41.91, вчерашнее закрытие составило 41.80, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UOCT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October?
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October в настоящее время оценивается в 41.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.77% и USD. Отслеживайте движения UOCT на графике в реальном времени.
Как купить акции UOCT?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) по текущей цене 41.87. Ордера обычно размещаются около 41.87 или 42.17, тогда как 14 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UOCT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UOCT?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October предполагает учет годового диапазона 37.63 - 41.91 и текущей цены 41.87. Многие сравнивают 0.60% и 7.00% перед размещением ордеров на 41.87 или 42.17. Изучайте ежедневные изменения цены UOCT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) за последний год составила 41.91. Акции заметно колебались в пределах 37.63 - 41.91, сравнение с 41.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) за год составила 37.63. Сравнение с текущими 41.87 и 37.63 - 41.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UOCT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UOCT?
В прошлом Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.80 и 10.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.80
- Open
- 41.84
- Bid
- 41.87
- Ask
- 42.17
- Low
- 41.82
- High
- 41.91
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- 0.17%
- Месячное изменение
- 0.60%
- 6-месячное изменение
- 7.00%
- Годовое изменение
- 10.77%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%