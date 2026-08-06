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UOCT: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October

41.87 USD 0.07 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UOCT за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.82, а максимальная — 41.91.

Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UOCT сегодня?

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) сегодня оценивается на уровне 41.87. Инструмент торгуется в пределах 41.82 - 41.91, вчерашнее закрытие составило 41.80, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UOCT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October?

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October в настоящее время оценивается в 41.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.77% и USD. Отслеживайте движения UOCT на графике в реальном времени.

Как купить акции UOCT?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) по текущей цене 41.87. Ордера обычно размещаются около 41.87 или 42.17, тогда как 14 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UOCT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UOCT?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October предполагает учет годового диапазона 37.63 - 41.91 и текущей цены 41.87. Многие сравнивают 0.60% и 7.00% перед размещением ордеров на 41.87 или 42.17. Изучайте ежедневные изменения цены UOCT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) за последний год составила 41.91. Акции заметно колебались в пределах 37.63 - 41.91, сравнение с 41.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) за год составила 37.63. Сравнение с текущими 41.87 и 37.63 - 41.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UOCT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UOCT?

В прошлом Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.80 и 10.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.82 41.91
Годовой диапазон
37.63 41.91
Предыдущее закрытие
41.80
Open
41.84
Bid
41.87
Ask
42.17
Low
41.82
High
41.91
Объем
14
Дневное изменение
0.17%
Месячное изменение
0.60%
6-месячное изменение
7.00%
Годовое изменение
10.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%