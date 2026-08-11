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UJUL: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

41.39 USD 0.08 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UJUL за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.37, а максимальная — 41.49.

Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UJUL сегодня?

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) сегодня оценивается на уровне 41.39. Инструмент торгуется в пределах 41.37 - 41.49, вчерашнее закрытие составило 41.47, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UJUL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July?

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July в настоящее время оценивается в 41.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.58% и USD. Отслеживайте движения UJUL на графике в реальном времени.

Как купить акции UJUL?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) по текущей цене 41.39. Ордера обычно размещаются около 41.39 или 41.69, тогда как 16 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UJUL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UJUL?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July предполагает учет годового диапазона 37.36 - 41.49 и текущей цены 41.39. Многие сравнивают 1.10% и 6.10% перед размещением ордеров на 41.39 или 41.69. Изучайте ежедневные изменения цены UJUL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) за последний год составила 41.49. Акции заметно колебались в пределах 37.36 - 41.49, сравнение с 41.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) за год составила 37.36. Сравнение с текущими 41.39 и 37.36 - 41.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UJUL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UJUL?

В прошлом Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.47 и 10.58% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.37 41.49
Годовой диапазон
37.36 41.49
Предыдущее закрытие
41.47
Open
41.37
Bid
41.39
Ask
41.69
Low
41.37
High
41.49
Объем
16
Дневное изменение
-0.19%
Месячное изменение
1.10%
6-месячное изменение
6.10%
Годовое изменение
10.58%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%