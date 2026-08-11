- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
UJUL: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July
Курс UJUL за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.37, а максимальная — 41.49.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UJUL сегодня?
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) сегодня оценивается на уровне 41.39. Инструмент торгуется в пределах 41.37 - 41.49, вчерашнее закрытие составило 41.47, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UJUL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July?
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July в настоящее время оценивается в 41.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.58% и USD. Отслеживайте движения UJUL на графике в реальном времени.
Как купить акции UJUL?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) по текущей цене 41.39. Ордера обычно размещаются около 41.39 или 41.69, тогда как 16 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UJUL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UJUL?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July предполагает учет годового диапазона 37.36 - 41.49 и текущей цены 41.39. Многие сравнивают 1.10% и 6.10% перед размещением ордеров на 41.39 или 41.69. Изучайте ежедневные изменения цены UJUL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) за последний год составила 41.49. Акции заметно колебались в пределах 37.36 - 41.49, сравнение с 41.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) за год составила 37.36. Сравнение с текущими 41.39 и 37.36 - 41.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UJUL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UJUL?
В прошлом Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.47 и 10.58% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.47
- Open
- 41.37
- Bid
- 41.39
- Ask
- 41.69
- Low
- 41.37
- High
- 41.49
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- 1.10%
- 6-месячное изменение
- 6.10%
- Годовое изменение
- 10.58%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%