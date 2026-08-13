UJUL: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July
今日UJUL汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点41.34和高点41.50进行交易。
关注Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
UJUL股票今天的价格是多少？
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July股票今天的定价为41.43。它在41.34 - 41.50范围内交易，昨天的收盘价为41.39，交易量达到28。UJUL的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July股票是否支付股息？
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July目前的价值为41.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.69%和USD。实时查看图表以跟踪UJUL走势。
如何购买UJUL股票？
您可以以41.43的当前价格购买Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July股票。订单通常设置在41.43或41.73附近，而28和-0.05%显示市场活动。立即关注UJUL的实时图表更新。
如何投资UJUL股票？
投资Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July需要考虑年度范围37.36 - 41.50和当前价格41.43。许多人在以41.43或41.73下订单之前，会比较1.20%和。实时查看UJUL价格图表，了解每日变化。
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July的最高价格是41.50。在37.36 - 41.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July的绩效。
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July股票的最低价格是多少？
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July（UJUL）的最低价格为37.36。将其与当前的41.43和37.36 - 41.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UJUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UJUL股票是什么时候拆分的？
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.39和10.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.39
- 开盘价
- 41.45
- 卖价
- 41.43
- 买价
- 41.73
- 最低价
- 41.34
- 最高价
- 41.50
- 交易量
- 28
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 1.20%
- 6个月变化
- 6.20%
- 年变化
- 10.69%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%