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UITB: VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
Курс UITB за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.08, а максимальная — 46.11.
Следите за динамикой VictoryShares Core Intermediate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UITB сегодня?
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) сегодня оценивается на уровне 46.08. Инструмент торгуется в пределах 46.08 - 46.11, вчерашнее закрытие составило 46.03, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UITB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VictoryShares Core Intermediate Bond ETF?
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF в настоящее время оценивается в 46.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.46% и USD. Отслеживайте движения UITB на графике в реальном времени.
Как купить акции UITB?
Вы можете купить акции VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) по текущей цене 46.08. Ордера обычно размещаются около 46.08 или 46.38, тогда как 16 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UITB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UITB?
Инвестирование в VictoryShares Core Intermediate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 46.01 - 48.05 и текущей цены 46.08. Многие сравнивают -0.15% и -3.74% перед размещением ордеров на 46.08 или 46.38. Изучайте ежедневные изменения цены UITB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VictoryShares Core Intermediate Bond ETF?
Самая высокая цена VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) за последний год составила 48.05. Акции заметно колебались в пределах 46.01 - 48.05, сравнение с 46.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VictoryShares Core Intermediate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VictoryShares Core Intermediate Bond ETF?
Самая низкая цена VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) за год составила 46.01. Сравнение с текущими 46.08 и 46.01 - 48.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UITB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UITB?
В прошлом VictoryShares Core Intermediate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.03 и -3.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.03
- Open
- 46.08
- Bid
- 46.08
- Ask
- 46.38
- Low
- 46.08
- High
- 46.11
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- -0.15%
- 6-месячное изменение
- -3.74%
- Годовое изменение
- -3.46%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%