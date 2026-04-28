КотировкиРазделы
Валюты / UITB
Назад в Рынок акций США

UITB: VictoryShares Core Intermediate Bond ETF

46.08 USD 0.05 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UITB за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.08, а максимальная — 46.11.

Следите за динамикой VictoryShares Core Intermediate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости UITB

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UITB сегодня?

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) сегодня оценивается на уровне 46.08. Инструмент торгуется в пределах 46.08 - 46.11, вчерашнее закрытие составило 46.03, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UITB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VictoryShares Core Intermediate Bond ETF?

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF в настоящее время оценивается в 46.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.46% и USD. Отслеживайте движения UITB на графике в реальном времени.

Как купить акции UITB?

Вы можете купить акции VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) по текущей цене 46.08. Ордера обычно размещаются около 46.08 или 46.38, тогда как 16 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UITB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UITB?

Инвестирование в VictoryShares Core Intermediate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 46.01 - 48.05 и текущей цены 46.08. Многие сравнивают -0.15% и -3.74% перед размещением ордеров на 46.08 или 46.38. Изучайте ежедневные изменения цены UITB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VictoryShares Core Intermediate Bond ETF?

Самая высокая цена VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) за последний год составила 48.05. Акции заметно колебались в пределах 46.01 - 48.05, сравнение с 46.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VictoryShares Core Intermediate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VictoryShares Core Intermediate Bond ETF?

Самая низкая цена VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) за год составила 46.01. Сравнение с текущими 46.08 и 46.01 - 48.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UITB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UITB?

В прошлом VictoryShares Core Intermediate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.03 и -3.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.08 46.11
Годовой диапазон
46.01 48.05
Предыдущее закрытие
46.03
Open
46.08
Bid
46.08
Ask
46.38
Low
46.08
High
46.11
Объем
16
Дневное изменение
0.11%
Месячное изменение
-0.15%
6-месячное изменение
-3.74%
Годовое изменение
-3.46%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%