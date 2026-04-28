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UITB: VictoryShares Core Intermediate Bond ETF

46.06 USD 0.03 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UITB汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点46.05和高点46.11进行交易。

关注VictoryShares Core Intermediate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UITB新闻

常见问题解答

UITB股票今天的价格是多少？

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF股票今天的定价为46.06。它在46.05 - 46.11范围内交易，昨天的收盘价为46.03，交易量达到130。UITB的实时价格图表显示了这些更新。

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF股票是否支付股息？

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF目前的价值为46.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.50%和USD。实时查看图表以跟踪UITB走势。

如何购买UITB股票？

您可以以46.06的当前价格购买VictoryShares Core Intermediate Bond ETF股票。订单通常设置在46.06或46.36附近，而130和-0.04%显示市场活动。立即关注UITB的实时图表更新。

如何投资UITB股票？

投资VictoryShares Core Intermediate Bond ETF需要考虑年度范围46.01 - 48.05和当前价格46.06。许多人在以46.06或46.36下订单之前，会比较-0.20%和。实时查看UITB价格图表，了解每日变化。

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VictoryShares Core Intermediate Bond ETF的最高价格是48.05。在46.01 - 48.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VictoryShares Core Intermediate Bond ETF的绩效。

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF股票的最低价格是多少？

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF（UITB）的最低价格为46.01。将其与当前的46.06和46.01 - 48.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UITB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UITB股票是什么时候拆分的？

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.03和-3.50%中可见。

日范围
46.05 46.11
年范围
46.01 48.05
前一天收盘价
46.03
开盘价
46.08
卖价
46.06
买价
46.36
最低价
46.05
最高价
46.11
交易量
130
日变化
0.07%
月变化
-0.20%
6个月变化
-3.78%
年变化
-3.50%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%