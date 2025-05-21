Валюты / UG
UG: United-Guardian Inc - Common Stock
8.18 USD 0.29 (3.68%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UG за сегодня изменился на 3.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.83, а максимальная — 8.45.
Следите за динамикой United-Guardian Inc - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
7.83 8.45
Годовой диапазон
7.73 15.99
- Предыдущее закрытие
- 7.89
- Open
- 8.45
- Bid
- 8.18
- Ask
- 8.48
- Low
- 7.83
- High
- 8.45
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 3.68%
- Месячное изменение
- -3.65%
- 6-месячное изменение
- -9.01%
- Годовое изменение
- -48.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.