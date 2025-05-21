КотировкиРазделы
Валюты / UG
Назад в Рынок акций США

UG: United-Guardian Inc - Common Stock

8.18 USD 0.29 (3.68%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UG за сегодня изменился на 3.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.83, а максимальная — 8.45.

Следите за динамикой United-Guardian Inc - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости UG

Дневной диапазон
7.83 8.45
Годовой диапазон
7.73 15.99
Предыдущее закрытие
7.89
Open
8.45
Bid
8.18
Ask
8.48
Low
7.83
High
8.45
Объем
3
Дневное изменение
3.68%
Месячное изменение
-3.65%
6-месячное изменение
-9.01%
Годовое изменение
-48.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.