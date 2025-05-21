QuotazioniSezioni
Valute / UG
Tornare a Azioni

UG: United-Guardian Inc - Common Stock

7.95 USD 0.02 (0.25%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UG ha avuto una variazione del 0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.87 e ad un massimo di 7.95.

Segui le dinamiche di United-Guardian Inc - Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UG News

Intervallo Giornaliero
7.87 7.95
Intervallo Annuale
7.73 15.99
Chiusura Precedente
7.93
Apertura
7.87
Bid
7.95
Ask
8.25
Minimo
7.87
Massimo
7.95
Volume
6
Variazione giornaliera
0.25%
Variazione Mensile
-6.36%
Variazione Semestrale
-11.57%
Variazione Annuale
-49.94%
21 settembre, domenica