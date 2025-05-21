Valute / UG
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
UG: United-Guardian Inc - Common Stock
7.95 USD 0.02 (0.25%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UG ha avuto una variazione del 0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.87 e ad un massimo di 7.95.
Segui le dinamiche di United-Guardian Inc - Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
7.87 7.95
Intervallo Annuale
7.73 15.99
- Chiusura Precedente
- 7.93
- Apertura
- 7.87
- Bid
- 7.95
- Ask
- 8.25
- Minimo
- 7.87
- Massimo
- 7.95
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- 0.25%
- Variazione Mensile
- -6.36%
- Variazione Semestrale
- -11.57%
- Variazione Annuale
- -49.94%
21 settembre, domenica