시세섹션
통화 / UG
주식로 돌아가기

UG: United-Guardian Inc - Common Stock

7.95 USD 0.02 (0.25%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

UG 환율이 오늘 0.25%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.87이고 고가는 7.95이었습니다.

United-Guardian Inc - Common Stock 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UG News

일일 변동 비율
7.87 7.95
년간 변동
7.73 15.99
이전 종가
7.93
시가
7.87
Bid
7.95
Ask
8.25
저가
7.87
고가
7.95
볼륨
6
일일 변동
0.25%
월 변동
-6.36%
6개월 변동
-11.57%
년간 변동율
-49.94%
20 9월, 토요일