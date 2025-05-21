Währungen / UG
UG: United-Guardian Inc - Common Stock
7.88 USD 0.05 (0.63%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UG hat sich für heute um -0.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.87 bis zu einem Hoch von 7.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die United-Guardian Inc - Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.87 7.90
Jahresspanne
7.73 15.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.93
- Eröffnung
- 7.87
- Bid
- 7.88
- Ask
- 8.18
- Tief
- 7.87
- Hoch
- 7.90
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -0.63%
- Monatsänderung
- -7.18%
- 6-Monatsänderung
- -12.35%
- Jahresänderung
- -50.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K