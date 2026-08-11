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UFOD: Tuttle Capital UFO Disclosure ETF
Курс UFOD за сегодня изменился на 2.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.79, а максимальная — 25.79.
Следите за динамикой Tuttle Capital UFO Disclosure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UFOD сегодня?
Tuttle Capital UFO Disclosure ETF (UFOD) сегодня оценивается на уровне 25.79. Инструмент торгуется в пределах 25.79 - 25.79, вчерашнее закрытие составило 25.28, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UFOD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tuttle Capital UFO Disclosure ETF?
Tuttle Capital UFO Disclosure ETF в настоящее время оценивается в 25.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.12% и USD. Отслеживайте движения UFOD на графике в реальном времени.
Как купить акции UFOD?
Вы можете купить акции Tuttle Capital UFO Disclosure ETF (UFOD) по текущей цене 25.79. Ордера обычно размещаются около 25.79 или 26.09, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UFOD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UFOD?
Инвестирование в Tuttle Capital UFO Disclosure ETF предполагает учет годового диапазона 21.84 - 27.79 и текущей цены 25.79. Многие сравнивают 10.17% и -2.01% перед размещением ордеров на 25.79 или 26.09. Изучайте ежедневные изменения цены UFOD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tuttle Capital UFO Disclosure ETF?
Самая высокая цена Tuttle Capital UFO Disclosure ETF (UFOD) за последний год составила 27.79. Акции заметно колебались в пределах 21.84 - 27.79, сравнение с 25.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tuttle Capital UFO Disclosure ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tuttle Capital UFO Disclosure ETF?
Самая низкая цена Tuttle Capital UFO Disclosure ETF (UFOD) за год составила 21.84. Сравнение с текущими 25.79 и 21.84 - 27.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UFOD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UFOD?
В прошлом Tuttle Capital UFO Disclosure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.28 и 4.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.28
- Open
- 25.79
- Bid
- 25.79
- Ask
- 26.09
- Low
- 25.79
- High
- 25.79
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 2.02%
- Месячное изменение
- 10.17%
- 6-месячное изменение
- -2.01%
- Годовое изменение
- 4.12%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%