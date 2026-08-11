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UFOD: Tuttle Capital UFO Disclosure ETF

25.79 USD 0.51 (2.02%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UFOD за сегодня изменился на 2.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.79, а максимальная — 25.79.

Следите за динамикой Tuttle Capital UFO Disclosure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UFOD сегодня?

Tuttle Capital UFO Disclosure ETF (UFOD) сегодня оценивается на уровне 25.79. Инструмент торгуется в пределах 25.79 - 25.79, вчерашнее закрытие составило 25.28, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UFOD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tuttle Capital UFO Disclosure ETF?

Tuttle Capital UFO Disclosure ETF в настоящее время оценивается в 25.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.12% и USD. Отслеживайте движения UFOD на графике в реальном времени.

Как купить акции UFOD?

Вы можете купить акции Tuttle Capital UFO Disclosure ETF (UFOD) по текущей цене 25.79. Ордера обычно размещаются около 25.79 или 26.09, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UFOD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UFOD?

Инвестирование в Tuttle Capital UFO Disclosure ETF предполагает учет годового диапазона 21.84 - 27.79 и текущей цены 25.79. Многие сравнивают 10.17% и -2.01% перед размещением ордеров на 25.79 или 26.09. Изучайте ежедневные изменения цены UFOD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tuttle Capital UFO Disclosure ETF?

Самая высокая цена Tuttle Capital UFO Disclosure ETF (UFOD) за последний год составила 27.79. Акции заметно колебались в пределах 21.84 - 27.79, сравнение с 25.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tuttle Capital UFO Disclosure ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tuttle Capital UFO Disclosure ETF?

Самая низкая цена Tuttle Capital UFO Disclosure ETF (UFOD) за год составила 21.84. Сравнение с текущими 25.79 и 21.84 - 27.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UFOD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UFOD?

В прошлом Tuttle Capital UFO Disclosure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.28 и 4.12% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.79 25.79
Годовой диапазон
21.84 27.79
Предыдущее закрытие
25.28
Open
25.79
Bid
25.79
Ask
26.09
Low
25.79
High
25.79
Объем
2
Дневное изменение
2.02%
Месячное изменение
10.17%
6-месячное изменение
-2.01%
Годовое изменение
4.12%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%