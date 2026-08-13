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UFOD: Tuttle Capital UFO Disclosure ETF

25.66 USD 0.13 (0.50%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UFOD汇率已更改-0.50%。当日，交易品种以低点25.66和高点25.67进行交易。

关注Tuttle Capital UFO Disclosure ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UFOD股票今天的价格是多少？

Tuttle Capital UFO Disclosure ETF股票今天的定价为25.66。它在25.66 - 25.67范围内交易，昨天的收盘价为25.79，交易量达到12。UFOD的实时价格图表显示了这些更新。

Tuttle Capital UFO Disclosure ETF股票是否支付股息？

Tuttle Capital UFO Disclosure ETF目前的价值为25.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.59%和USD。实时查看图表以跟踪UFOD走势。

如何购买UFOD股票？

您可以以25.66的当前价格购买Tuttle Capital UFO Disclosure ETF股票。订单通常设置在25.66或25.96附近，而12和-0.04%显示市场活动。立即关注UFOD的实时图表更新。

如何投资UFOD股票？

投资Tuttle Capital UFO Disclosure ETF需要考虑年度范围21.84 - 27.79和当前价格25.66。许多人在以25.66或25.96下订单之前，会比较9.61%和。实时查看UFOD价格图表，了解每日变化。

Tuttle Capital UFO Disclosure ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tuttle Capital UFO Disclosure ETF的最高价格是27.79。在21.84 - 27.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tuttle Capital UFO Disclosure ETF的绩效。

Tuttle Capital UFO Disclosure ETF股票的最低价格是多少？

Tuttle Capital UFO Disclosure ETF（UFOD）的最低价格为21.84。将其与当前的25.66和21.84 - 27.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UFOD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UFOD股票是什么时候拆分的？

Tuttle Capital UFO Disclosure ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.79和3.59%中可见。

日范围
25.66 25.67
年范围
21.84 27.79
前一天收盘价
25.79
开盘价
25.67
卖价
25.66
买价
25.96
最低价
25.66
最高价
25.67
交易量
12
日变化
-0.50%
月变化
9.61%
6个月变化
-2.51%
年变化
3.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%