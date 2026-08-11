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UECG

4.45 USD 0.02 (0.45%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UECG за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.40, а максимальная — 4.57.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UECG сегодня?

(UECG) сегодня оценивается на уровне 4.45. Инструмент торгуется в пределах 4.40 - 4.57, вчерашнее закрытие составило 4.43, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UECG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?

в настоящее время оценивается в 4.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -69.85% и USD. Отслеживайте движения UECG на графике в реальном времени.

Как купить акции UECG?

Вы можете купить акции (UECG) по текущей цене 4.45. Ордера обычно размещаются около 4.45 или 4.75, тогда как 15 и -2.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UECG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UECG?

Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 2.81 - 15.40 и текущей цены 4.45. Многие сравнивают 41.72% и -60.96% перед размещением ордеров на 4.45 или 4.75. Изучайте ежедневные изменения цены UECG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ?

Самая высокая цена (UECG) за последний год составила 15.40. Акции заметно колебались в пределах 2.81 - 15.40, сравнение с 4.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ?

Самая низкая цена (UECG) за год составила 2.81. Сравнение с текущими 4.45 и 2.81 - 15.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UECG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UECG?

В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.43 и -69.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
4.40 4.57
Годовой диапазон
2.81 15.40
Предыдущее закрытие
4.43
Open
4.57
Bid
4.45
Ask
4.75
Low
4.40
High
4.57
Объем
15
Дневное изменение
0.45%
Месячное изменение
41.72%
6-месячное изменение
-60.96%
Годовое изменение
-69.85%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%