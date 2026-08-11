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UECG
Курс UECG за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.40, а максимальная — 4.57.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UECG сегодня?
(UECG) сегодня оценивается на уровне 4.45. Инструмент торгуется в пределах 4.40 - 4.57, вчерашнее закрытие составило 4.43, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UECG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?
в настоящее время оценивается в 4.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -69.85% и USD. Отслеживайте движения UECG на графике в реальном времени.
Как купить акции UECG?
Вы можете купить акции (UECG) по текущей цене 4.45. Ордера обычно размещаются около 4.45 или 4.75, тогда как 15 и -2.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UECG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UECG?
Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 2.81 - 15.40 и текущей цены 4.45. Многие сравнивают 41.72% и -60.96% перед размещением ордеров на 4.45 или 4.75. Изучайте ежедневные изменения цены UECG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ?
Самая высокая цена (UECG) за последний год составила 15.40. Акции заметно колебались в пределах 2.81 - 15.40, сравнение с 4.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ?
Самая низкая цена (UECG) за год составила 2.81. Сравнение с текущими 4.45 и 2.81 - 15.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UECG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UECG?
В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.43 и -69.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.43
- Open
- 4.57
- Bid
- 4.45
- Ask
- 4.75
- Low
- 4.40
- High
- 4.57
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 0.45%
- Месячное изменение
- 41.72%
- 6-месячное изменение
- -60.96%
- Годовое изменение
- -69.85%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%