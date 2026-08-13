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UECG

4.44 USD 0.01 (0.23%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UECG汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点4.40和高点4.61进行交易。

关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UECG股票今天的价格是多少？

股票今天的定价为4.44。它在4.40 - 4.61范围内交易，昨天的收盘价为4.43，交易量达到33。UECG的实时价格图表显示了这些更新。

股票是否支付股息？

目前的价值为4.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-69.92%和USD。实时查看图表以跟踪UECG走势。

如何购买UECG股票？

您可以以4.44的当前价格购买股票。订单通常设置在4.44或4.74附近，而33和-2.84%显示市场活动。立即关注UECG的实时图表更新。

如何投资UECG股票？

投资需要考虑年度范围2.81 - 15.40和当前价格4.44。许多人在以4.44或4.74下订单之前，会比较41.40%和。实时查看UECG价格图表，了解每日变化。

股票的最高价格是多少？

在过去一年中，的最高价格是15.40。在2.81 - 15.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。

股票的最低价格是多少？

（UECG）的最低价格为2.81。将其与当前的4.44和2.81 - 15.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UECG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UECG股票是什么时候拆分的？

历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.43和-69.92%中可见。

日范围
4.40 4.61
年范围
2.81 15.40
前一天收盘价
4.43
开盘价
4.57
卖价
4.44
买价
4.74
最低价
4.40
最高价
4.61
交易量
33
日变化
0.23%
月变化
41.40%
6个月变化
-61.05%
年变化
-69.92%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%