UECG
今日UECG汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点4.40和高点4.61进行交易。
关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- D1
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常见问题解答
UECG股票今天的价格是多少？
股票今天的定价为4.44。它在4.40 - 4.61范围内交易，昨天的收盘价为4.43，交易量达到33。UECG的实时价格图表显示了这些更新。
股票是否支付股息？
目前的价值为4.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-69.92%和USD。实时查看图表以跟踪UECG走势。
如何购买UECG股票？
您可以以4.44的当前价格购买股票。订单通常设置在4.44或4.74附近，而33和-2.84%显示市场活动。立即关注UECG的实时图表更新。
如何投资UECG股票？
投资需要考虑年度范围2.81 - 15.40和当前价格4.44。许多人在以4.44或4.74下订单之前，会比较41.40%和。实时查看UECG价格图表，了解每日变化。
股票的最高价格是多少？
在过去一年中，的最高价格是15.40。在2.81 - 15.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。
股票的最低价格是多少？
（UECG）的最低价格为2.81。将其与当前的4.44和2.81 - 15.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UECG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UECG股票是什么时候拆分的？
历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.43和-69.92%中可见。
- 前一天收盘价
- 4.43
- 开盘价
- 4.57
- 卖价
- 4.44
- 买价
- 4.74
- 最低价
- 4.40
- 最高价
- 4.61
- 交易量
- 33
- 日变化
- 0.23%
- 月变化
- 41.40%
- 6个月变化
- -61.05%
- 年变化
- -69.92%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%