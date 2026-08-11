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UCRD: VictoryShares Corporate Bond ETF
Курс UCRD за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.39, а максимальная — 21.39.
Следите за динамикой VictoryShares Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UCRD сегодня?
VictoryShares Corporate Bond ETF (UCRD) сегодня оценивается на уровне 21.39. Инструмент торгуется в пределах 21.39 - 21.39, вчерашнее закрытие составило 21.45, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UCRD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VictoryShares Corporate Bond ETF?
VictoryShares Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 21.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.43% и USD. Отслеживайте движения UCRD на графике в реальном времени.
Как купить акции UCRD?
Вы можете купить акции VictoryShares Corporate Bond ETF (UCRD) по текущей цене 21.39. Ордера обычно размещаются около 21.39 или 21.69, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UCRD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UCRD?
Инвестирование в VictoryShares Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 21.10 - 21.99 и текущей цены 21.39. Многие сравнивают 1.23% и -1.93% перед размещением ордеров на 21.39 или 21.69. Изучайте ежедневные изменения цены UCRD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VictoryShares Corporate Bond ETF?
Самая высокая цена VictoryShares Corporate Bond ETF (UCRD) за последний год составила 21.99. Акции заметно колебались в пределах 21.10 - 21.99, сравнение с 21.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VictoryShares Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VictoryShares Corporate Bond ETF?
Самая низкая цена VictoryShares Corporate Bond ETF (UCRD) за год составила 21.10. Сравнение с текущими 21.39 и 21.10 - 21.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UCRD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UCRD?
В прошлом VictoryShares Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.45 и -1.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.45
- Open
- 21.39
- Bid
- 21.39
- Ask
- 21.69
- Low
- 21.39
- High
- 21.39
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.28%
- Месячное изменение
- 1.23%
- 6-месячное изменение
- -1.93%
- Годовое изменение
- -1.43%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%