КотировкиРазделы
Валюты / UCRD
Назад в Рынок акций США

UCRD: VictoryShares Corporate Bond ETF

21.39 USD 0.06 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UCRD за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.39, а максимальная — 21.39.

Следите за динамикой VictoryShares Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UCRD сегодня?

VictoryShares Corporate Bond ETF (UCRD) сегодня оценивается на уровне 21.39. Инструмент торгуется в пределах 21.39 - 21.39, вчерашнее закрытие составило 21.45, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UCRD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VictoryShares Corporate Bond ETF?

VictoryShares Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 21.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.43% и USD. Отслеживайте движения UCRD на графике в реальном времени.

Как купить акции UCRD?

Вы можете купить акции VictoryShares Corporate Bond ETF (UCRD) по текущей цене 21.39. Ордера обычно размещаются около 21.39 или 21.69, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UCRD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UCRD?

Инвестирование в VictoryShares Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 21.10 - 21.99 и текущей цены 21.39. Многие сравнивают 1.23% и -1.93% перед размещением ордеров на 21.39 или 21.69. Изучайте ежедневные изменения цены UCRD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VictoryShares Corporate Bond ETF?

Самая высокая цена VictoryShares Corporate Bond ETF (UCRD) за последний год составила 21.99. Акции заметно колебались в пределах 21.10 - 21.99, сравнение с 21.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VictoryShares Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VictoryShares Corporate Bond ETF?

Самая низкая цена VictoryShares Corporate Bond ETF (UCRD) за год составила 21.10. Сравнение с текущими 21.39 и 21.10 - 21.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UCRD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UCRD?

В прошлом VictoryShares Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.45 и -1.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.39 21.39
Годовой диапазон
21.10 21.99
Предыдущее закрытие
21.45
Open
21.39
Bid
21.39
Ask
21.69
Low
21.39
High
21.39
Объем
1
Дневное изменение
-0.28%
Месячное изменение
1.23%
6-месячное изменение
-1.93%
Годовое изменение
-1.43%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%