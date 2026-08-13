UCRD: VictoryShares Corporate Bond ETF
今日UCRD汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点21.39和高点21.39进行交易。
关注VictoryShares Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
UCRD股票今天的价格是多少？
VictoryShares Corporate Bond ETF股票今天的定价为21.39。它在21.39 - 21.39范围内交易，昨天的收盘价为21.45，交易量达到1。UCRD的实时价格图表显示了这些更新。
VictoryShares Corporate Bond ETF股票是否支付股息？
VictoryShares Corporate Bond ETF目前的价值为21.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.43%和USD。实时查看图表以跟踪UCRD走势。
如何购买UCRD股票？
您可以以21.39的当前价格购买VictoryShares Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在21.39或21.69附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注UCRD的实时图表更新。
如何投资UCRD股票？
投资VictoryShares Corporate Bond ETF需要考虑年度范围21.10 - 21.99和当前价格21.39。许多人在以21.39或21.69下订单之前，会比较1.23%和。实时查看UCRD价格图表，了解每日变化。
VictoryShares Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VictoryShares Corporate Bond ETF的最高价格是21.99。在21.10 - 21.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VictoryShares Corporate Bond ETF的绩效。
VictoryShares Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？
VictoryShares Corporate Bond ETF（UCRD）的最低价格为21.10。将其与当前的21.39和21.10 - 21.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UCRD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UCRD股票是什么时候拆分的？
VictoryShares Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.45和-1.43%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.45
- 开盘价
- 21.39
- 卖价
- 21.39
- 买价
- 21.69
- 最低价
- 21.39
- 最高价
- 21.39
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.28%
- 月变化
- 1.23%
- 6个月变化
- -1.93%
- 年变化
- -1.43%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%