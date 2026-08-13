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UCRD: VictoryShares Corporate Bond ETF

21.39 USD 0.06 (0.28%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UCRD汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点21.39和高点21.39进行交易。

关注VictoryShares Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UCRD股票今天的价格是多少？

VictoryShares Corporate Bond ETF股票今天的定价为21.39。它在21.39 - 21.39范围内交易，昨天的收盘价为21.45，交易量达到1。UCRD的实时价格图表显示了这些更新。

VictoryShares Corporate Bond ETF股票是否支付股息？

VictoryShares Corporate Bond ETF目前的价值为21.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.43%和USD。实时查看图表以跟踪UCRD走势。

如何购买UCRD股票？

您可以以21.39的当前价格购买VictoryShares Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在21.39或21.69附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注UCRD的实时图表更新。

如何投资UCRD股票？

投资VictoryShares Corporate Bond ETF需要考虑年度范围21.10 - 21.99和当前价格21.39。许多人在以21.39或21.69下订单之前，会比较1.23%和。实时查看UCRD价格图表，了解每日变化。

VictoryShares Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VictoryShares Corporate Bond ETF的最高价格是21.99。在21.10 - 21.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VictoryShares Corporate Bond ETF的绩效。

VictoryShares Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？

VictoryShares Corporate Bond ETF（UCRD）的最低价格为21.10。将其与当前的21.39和21.10 - 21.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UCRD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UCRD股票是什么时候拆分的？

VictoryShares Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.45和-1.43%中可见。

日范围
21.39 21.39
年范围
21.10 21.99
前一天收盘价
21.45
开盘价
21.39
卖价
21.39
买价
21.69
最低价
21.39
最高价
21.39
交易量
1
日变化
-0.28%
月变化
1.23%
6个月变化
-1.93%
年变化
-1.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%