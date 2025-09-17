Валюты / UCB
UCB
31.21 USD 0.49 (1.55%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UCB за сегодня изменился на -1.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.00, а максимальная — 31.68.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
31.00 31.68
Годовой диапазон
22.93 35.38
- Предыдущее закрытие
- 31.70
- Open
- 31.65
- Bid
- 31.21
- Ask
- 31.51
- Low
- 31.00
- High
- 31.68
- Объем
- 674
- Дневное изменение
- -1.55%
- Месячное изменение
- -5.25%
- 6-месячное изменение
- 11.74%
- Годовое изменение
- 8.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.