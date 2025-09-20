CotationsSections
Devises / UCB
UCB

32.22 USD 0.17 (0.52%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de UCB a changé de -0.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.93 et à un maximum de 32.43.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
31.93 32.43
Range Annuel
22.93 35.38
Clôture Précédente
32.39
Ouverture
32.43
Bid
32.22
Ask
32.52
Plus Bas
31.93
Plus Haut
32.43
Volume
771
Changement quotidien
-0.52%
Changement Mensuel
-2.19%
Changement à 6 Mois
15.36%
Changement Annuel
12.07%
20 septembre, samedi