UCB
32.39 USD 0.85 (2.69%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UCB hat sich für heute um 2.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.65 bis zu einem Hoch von 32.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
31.65 32.48
Jahresspanne
22.93 35.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.54
- Eröffnung
- 31.72
- Bid
- 32.39
- Ask
- 32.69
- Tief
- 31.65
- Hoch
- 32.48
- Volumen
- 1.378 K
- Tagesänderung
- 2.69%
- Monatsänderung
- -1.67%
- 6-Monatsänderung
- 15.97%
- Jahresänderung
- 12.66%
