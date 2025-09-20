QuotazioniSezioni
Valute / UCB
Tornare a Azioni

UCB

32.22 USD 0.17 (0.52%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UCB ha avuto una variazione del -0.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.93 e ad un massimo di 32.43.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
31.93 32.43
Intervallo Annuale
22.93 35.38
Chiusura Precedente
32.39
Apertura
32.43
Bid
32.22
Ask
32.52
Minimo
31.93
Massimo
32.43
Volume
771
Variazione giornaliera
-0.52%
Variazione Mensile
-2.19%
Variazione Semestrale
15.36%
Variazione Annuale
12.07%
20 settembre, sabato