Valute / UCB
UCB
32.22 USD 0.17 (0.52%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UCB ha avuto una variazione del -0.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.93 e ad un massimo di 32.43.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
31.93 32.43
Intervallo Annuale
22.93 35.38
- Chiusura Precedente
- 32.39
- Apertura
- 32.43
- Bid
- 32.22
- Ask
- 32.52
- Minimo
- 31.93
- Massimo
- 32.43
- Volume
- 771
- Variazione giornaliera
- -0.52%
- Variazione Mensile
- -2.19%
- Variazione Semestrale
- 15.36%
- Variazione Annuale
- 12.07%
20 settembre, sabato