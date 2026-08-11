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UAC: United Acquisition Corp. I
Курс UAC за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.93, а максимальная — 9.93.
Следите за динамикой United Acquisition Corp. I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UAC сегодня?
United Acquisition Corp. I (UAC) сегодня оценивается на уровне 9.93. Инструмент торгуется в пределах 9.93 - 9.93, вчерашнее закрытие составило 9.97, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UAC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям United Acquisition Corp. I?
United Acquisition Corp. I в настоящее время оценивается в 9.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.81% и USD. Отслеживайте движения UAC на графике в реальном времени.
Как купить акции UAC?
Вы можете купить акции United Acquisition Corp. I (UAC) по текущей цене 9.93. Ордера обычно размещаются около 9.93 или 10.23, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UAC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UAC?
Инвестирование в United Acquisition Corp. I предполагает учет годового диапазона 9.50 - 9.98 и текущей цены 9.93. Многие сравнивают -0.20% и 0.30% перед размещением ордеров на 9.93 или 10.23. Изучайте ежедневные изменения цены UAC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции United Acquisition Corp. I?
Самая высокая цена United Acquisition Corp. I (UAC) за последний год составила 9.98. Акции заметно колебались в пределах 9.50 - 9.98, сравнение с 9.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику United Acquisition Corp. I на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции United Acquisition Corp. I?
Самая низкая цена United Acquisition Corp. I (UAC) за год составила 9.50. Сравнение с текущими 9.93 и 9.50 - 9.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UAC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UAC?
В прошлом United Acquisition Corp. I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.97 и 0.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.97
- Open
- 9.93
- Bid
- 9.93
- Ask
- 10.23
- Low
- 9.93
- High
- 9.93
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.40%
- Месячное изменение
- -0.20%
- 6-месячное изменение
- 0.30%
- Годовое изменение
- 0.81%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%