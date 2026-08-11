КотировкиРазделы
Валюты / UAC
Назад в Рынок акций США

UAC: United Acquisition Corp. I

9.93 USD 0.04 (0.40%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UAC за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.93, а максимальная — 9.93.

Следите за динамикой United Acquisition Corp. I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UAC сегодня?

United Acquisition Corp. I (UAC) сегодня оценивается на уровне 9.93. Инструмент торгуется в пределах 9.93 - 9.93, вчерашнее закрытие составило 9.97, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UAC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям United Acquisition Corp. I?

United Acquisition Corp. I в настоящее время оценивается в 9.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.81% и USD. Отслеживайте движения UAC на графике в реальном времени.

Как купить акции UAC?

Вы можете купить акции United Acquisition Corp. I (UAC) по текущей цене 9.93. Ордера обычно размещаются около 9.93 или 10.23, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UAC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UAC?

Инвестирование в United Acquisition Corp. I предполагает учет годового диапазона 9.50 - 9.98 и текущей цены 9.93. Многие сравнивают -0.20% и 0.30% перед размещением ордеров на 9.93 или 10.23. Изучайте ежедневные изменения цены UAC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции United Acquisition Corp. I?

Самая высокая цена United Acquisition Corp. I (UAC) за последний год составила 9.98. Акции заметно колебались в пределах 9.50 - 9.98, сравнение с 9.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику United Acquisition Corp. I на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции United Acquisition Corp. I?

Самая низкая цена United Acquisition Corp. I (UAC) за год составила 9.50. Сравнение с текущими 9.93 и 9.50 - 9.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UAC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UAC?

В прошлом United Acquisition Corp. I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.97 и 0.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.93 9.93
Годовой диапазон
9.50 9.98
Предыдущее закрытие
9.97
Open
9.93
Bid
9.93
Ask
10.23
Low
9.93
High
9.93
Объем
1
Дневное изменение
-0.40%
Месячное изменение
-0.20%
6-месячное изменение
0.30%
Годовое изменение
0.81%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%