Курс UAC за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.93, а максимальная — 9.93.

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