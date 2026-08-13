报价部分
货币 / UAC
回到股票

UAC: United Acquisition Corp. I

9.93 USD 0.04 (0.40%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UAC汇率已更改-0.40%。当日，交易品种以低点9.93和高点9.93进行交易。

关注United Acquisition Corp. I动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UAC股票今天的价格是多少？

United Acquisition Corp. I股票今天的定价为9.93。它在9.93 - 9.93范围内交易，昨天的收盘价为9.97，交易量达到1。UAC的实时价格图表显示了这些更新。

United Acquisition Corp. I股票是否支付股息？

United Acquisition Corp. I目前的价值为9.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.81%和USD。实时查看图表以跟踪UAC走势。

如何购买UAC股票？

您可以以9.93的当前价格购买United Acquisition Corp. I股票。订单通常设置在9.93或10.23附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注UAC的实时图表更新。

如何投资UAC股票？

投资United Acquisition Corp. I需要考虑年度范围9.50 - 9.98和当前价格9.93。许多人在以9.93或10.23下订单之前，会比较-0.20%和。实时查看UAC价格图表，了解每日变化。

United Acquisition Corp. I股票的最高价格是多少？

在过去一年中，United Acquisition Corp. I的最高价格是9.98。在9.50 - 9.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪United Acquisition Corp. I的绩效。

United Acquisition Corp. I股票的最低价格是多少？

United Acquisition Corp. I（UAC）的最低价格为9.50。将其与当前的9.93和9.50 - 9.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UAC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UAC股票是什么时候拆分的？

United Acquisition Corp. I历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.97和0.81%中可见。

日范围
9.93 9.93
年范围
9.50 9.98
前一天收盘价
9.97
开盘价
9.93
卖价
9.93
买价
10.23
最低价
9.93
最高价
9.93
交易量
1
日变化
-0.40%
月变化
-0.20%
6个月变化
0.30%
年变化
0.81%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%