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TWLV: Twelve Seas Investment Company III - Class A

10.02 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TWLV за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.02, а максимальная — 10.02.

Следите за динамикой Twelve Seas Investment Company III - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TWLV сегодня?

Twelve Seas Investment Company III - Class A (TWLV) сегодня оценивается на уровне 10.02. Инструмент торгуется в пределах 10.02 - 10.02, вчерашнее закрытие составило 10.01, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TWLV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Twelve Seas Investment Company III - Class A?

Twelve Seas Investment Company III - Class A в настоящее время оценивается в 10.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.52% и USD. Отслеживайте движения TWLV на графике в реальном времени.

Как купить акции TWLV?

Вы можете купить акции Twelve Seas Investment Company III - Class A (TWLV) по текущей цене 10.02. Ордера обычно размещаются около 10.02 или 10.32, тогда как 17 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TWLV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TWLV?

Инвестирование в Twelve Seas Investment Company III - Class A предполагает учет годового диапазона 9.84 - 10.38 и текущей цены 10.02. Многие сравнивают 0.20% и 1.42% перед размещением ордеров на 10.02 или 10.32. Изучайте ежедневные изменения цены TWLV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Twelve Seas Investment Company III - Class A?

Самая высокая цена Twelve Seas Investment Company III - Class A (TWLV) за последний год составила 10.38. Акции заметно колебались в пределах 9.84 - 10.38, сравнение с 10.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Twelve Seas Investment Company III - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Twelve Seas Investment Company III - Class A?

Самая низкая цена Twelve Seas Investment Company III - Class A (TWLV) за год составила 9.84. Сравнение с текущими 10.02 и 9.84 - 10.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TWLV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TWLV?

В прошлом Twelve Seas Investment Company III - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.01 и 1.52% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.02 10.02
Годовой диапазон
9.84 10.38
Предыдущее закрытие
10.01
Open
10.02
Bid
10.02
Ask
10.32
Low
10.02
High
10.02
Объем
17
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
1.42%
Годовое изменение
1.52%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%