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TWLV: Twelve Seas Investment Company III - Class A
Курс TWLV за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.02, а максимальная — 10.02.
Следите за динамикой Twelve Seas Investment Company III - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TWLV сегодня?
Twelve Seas Investment Company III - Class A (TWLV) сегодня оценивается на уровне 10.02. Инструмент торгуется в пределах 10.02 - 10.02, вчерашнее закрытие составило 10.01, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TWLV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Twelve Seas Investment Company III - Class A?
Twelve Seas Investment Company III - Class A в настоящее время оценивается в 10.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.52% и USD. Отслеживайте движения TWLV на графике в реальном времени.
Как купить акции TWLV?
Вы можете купить акции Twelve Seas Investment Company III - Class A (TWLV) по текущей цене 10.02. Ордера обычно размещаются около 10.02 или 10.32, тогда как 17 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TWLV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TWLV?
Инвестирование в Twelve Seas Investment Company III - Class A предполагает учет годового диапазона 9.84 - 10.38 и текущей цены 10.02. Многие сравнивают 0.20% и 1.42% перед размещением ордеров на 10.02 или 10.32. Изучайте ежедневные изменения цены TWLV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Twelve Seas Investment Company III - Class A?
Самая высокая цена Twelve Seas Investment Company III - Class A (TWLV) за последний год составила 10.38. Акции заметно колебались в пределах 9.84 - 10.38, сравнение с 10.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Twelve Seas Investment Company III - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Twelve Seas Investment Company III - Class A?
Самая низкая цена Twelve Seas Investment Company III - Class A (TWLV) за год составила 9.84. Сравнение с текущими 10.02 и 9.84 - 10.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TWLV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TWLV?
В прошлом Twelve Seas Investment Company III - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.01 и 1.52% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.01
- Open
- 10.02
- Bid
- 10.02
- Ask
- 10.32
- Low
- 10.02
- High
- 10.02
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- 1.42%
- Годовое изменение
- 1.52%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%