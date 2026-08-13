TWLV: Twelve Seas Investment Company III - Class A
今日TWLV汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点10.02和高点10.03进行交易。
关注Twelve Seas Investment Company III - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
TWLV股票今天的价格是多少？
Twelve Seas Investment Company III - Class A股票今天的定价为10.03。它在10.02 - 10.03范围内交易，昨天的收盘价为10.02，交易量达到8。TWLV的实时价格图表显示了这些更新。
Twelve Seas Investment Company III - Class A股票是否支付股息？
Twelve Seas Investment Company III - Class A目前的价值为10.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.62%和USD。实时查看图表以跟踪TWLV走势。
如何购买TWLV股票？
您可以以10.03的当前价格购买Twelve Seas Investment Company III - Class A股票。订单通常设置在10.03或10.33附近，而8和0.10%显示市场活动。立即关注TWLV的实时图表更新。
如何投资TWLV股票？
投资Twelve Seas Investment Company III - Class A需要考虑年度范围9.84 - 10.38和当前价格10.03。许多人在以10.03或10.33下订单之前，会比较0.30%和。实时查看TWLV价格图表，了解每日变化。
Twelve Seas Investment Company III - Class A股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Twelve Seas Investment Company III - Class A的最高价格是10.38。在9.84 - 10.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Twelve Seas Investment Company III - Class A的绩效。
Twelve Seas Investment Company III - Class A股票的最低价格是多少？
Twelve Seas Investment Company III - Class A（TWLV）的最低价格为9.84。将其与当前的10.03和9.84 - 10.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TWLV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TWLV股票是什么时候拆分的？
Twelve Seas Investment Company III - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.02和1.62%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.02
- 开盘价
- 10.02
- 卖价
- 10.03
- 买价
- 10.33
- 最低价
- 10.02
- 最高价
- 10.03
- 交易量
- 8
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 0.30%
- 6个月变化
- 1.52%
- 年变化
- 1.62%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%