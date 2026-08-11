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TWAV: TaoWeave Inc

1.36 USD 0.08 (6.25%)
Сектор: Технологии Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TWAV за сегодня изменился на 6.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.23, а максимальная — 1.40.

Следите за динамикой TaoWeave Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TWAV сегодня?

TaoWeave Inc (TWAV) сегодня оценивается на уровне 1.36. Инструмент торгуется в пределах 1.23 - 1.40, вчерашнее закрытие составило 1.28, а торговый объем достиг 60. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TWAV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям TaoWeave Inc?

TaoWeave Inc в настоящее время оценивается в 1.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -45.60% и USD. Отслеживайте движения TWAV на графике в реальном времени.

Как купить акции TWAV?

Вы можете купить акции TaoWeave Inc (TWAV) по текущей цене 1.36. Ордера обычно размещаются около 1.36 или 1.66, тогда как 60 и 10.57% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TWAV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TWAV?

Инвестирование в TaoWeave Inc предполагает учет годового диапазона 0.58 - 2.58 и текущей цены 1.36. Многие сравнивают 4.62% и 63.66% перед размещением ордеров на 1.36 или 1.66. Изучайте ежедневные изменения цены TWAV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TaoWeave Inc?

Самая высокая цена TaoWeave Inc (TWAV) за последний год составила 2.58. Акции заметно колебались в пределах 0.58 - 2.58, сравнение с 1.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TaoWeave Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TaoWeave Inc?

Самая низкая цена TaoWeave Inc (TWAV) за год составила 0.58. Сравнение с текущими 1.36 и 0.58 - 2.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TWAV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TWAV?

В прошлом TaoWeave Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.28 и -45.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.23 1.40
Годовой диапазон
0.58 2.58
Предыдущее закрытие
1.28
Open
1.23
Bid
1.36
Ask
1.66
Low
1.23
High
1.40
Объем
60
Дневное изменение
6.25%
Месячное изменение
4.62%
6-месячное изменение
63.66%
Годовое изменение
-45.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%