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TWAV: TaoWeave Inc
Курс TWAV за сегодня изменился на 6.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.23, а максимальная — 1.40.
Следите за динамикой TaoWeave Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TWAV сегодня?
TaoWeave Inc (TWAV) сегодня оценивается на уровне 1.36. Инструмент торгуется в пределах 1.23 - 1.40, вчерашнее закрытие составило 1.28, а торговый объем достиг 60. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TWAV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TaoWeave Inc?
TaoWeave Inc в настоящее время оценивается в 1.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -45.60% и USD. Отслеживайте движения TWAV на графике в реальном времени.
Как купить акции TWAV?
Вы можете купить акции TaoWeave Inc (TWAV) по текущей цене 1.36. Ордера обычно размещаются около 1.36 или 1.66, тогда как 60 и 10.57% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TWAV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TWAV?
Инвестирование в TaoWeave Inc предполагает учет годового диапазона 0.58 - 2.58 и текущей цены 1.36. Многие сравнивают 4.62% и 63.66% перед размещением ордеров на 1.36 или 1.66. Изучайте ежедневные изменения цены TWAV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TaoWeave Inc?
Самая высокая цена TaoWeave Inc (TWAV) за последний год составила 2.58. Акции заметно колебались в пределах 0.58 - 2.58, сравнение с 1.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TaoWeave Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TaoWeave Inc?
Самая низкая цена TaoWeave Inc (TWAV) за год составила 0.58. Сравнение с текущими 1.36 и 0.58 - 2.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TWAV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TWAV?
В прошлом TaoWeave Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.28 и -45.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.28
- Open
- 1.23
- Bid
- 1.36
- Ask
- 1.66
- Low
- 1.23
- High
- 1.40
- Объем
- 60
- Дневное изменение
- 6.25%
- Месячное изменение
- 4.62%
- 6-месячное изменение
- 63.66%
- Годовое изменение
- -45.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%