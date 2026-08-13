TWAV: TaoWeave Inc
今日TWAV汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点1.34和高点1.39进行交易。
关注TaoWeave Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
TWAV股票今天的价格是多少？
TaoWeave Inc股票今天的定价为1.36。它在1.34 - 1.39范围内交易，昨天的收盘价为1.36，交易量达到42。TWAV的实时价格图表显示了这些更新。
TaoWeave Inc股票是否支付股息？
TaoWeave Inc目前的价值为1.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-45.60%和USD。实时查看图表以跟踪TWAV走势。
如何购买TWAV股票？
您可以以1.36的当前价格购买TaoWeave Inc股票。订单通常设置在1.36或1.66附近，而42和-0.73%显示市场活动。立即关注TWAV的实时图表更新。
如何投资TWAV股票？
投资TaoWeave Inc需要考虑年度范围0.58 - 2.58和当前价格1.36。许多人在以1.36或1.66下订单之前，会比较4.62%和。实时查看TWAV价格图表，了解每日变化。
TaoWeave Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，TaoWeave Inc的最高价格是2.58。在0.58 - 2.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TaoWeave Inc的绩效。
TaoWeave Inc股票的最低价格是多少？
TaoWeave Inc（TWAV）的最低价格为0.58。将其与当前的1.36和0.58 - 2.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TWAV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TWAV股票是什么时候拆分的？
TaoWeave Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.36和-45.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.36
- 开盘价
- 1.37
- 卖价
- 1.36
- 买价
- 1.66
- 最低价
- 1.34
- 最高价
- 1.39
- 交易量
- 42
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 4.62%
- 6个月变化
- 63.66%
- 年变化
- -45.60%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%