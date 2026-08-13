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TWAV: TaoWeave Inc

1.36 USD 0.00 (0.00%)
版块: 技术 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TWAV汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点1.34和高点1.39进行交易。

关注TaoWeave Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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常见问题解答

TWAV股票今天的价格是多少？

TaoWeave Inc股票今天的定价为1.36。它在1.34 - 1.39范围内交易，昨天的收盘价为1.36，交易量达到42。TWAV的实时价格图表显示了这些更新。

TaoWeave Inc股票是否支付股息？

TaoWeave Inc目前的价值为1.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-45.60%和USD。实时查看图表以跟踪TWAV走势。

如何购买TWAV股票？

您可以以1.36的当前价格购买TaoWeave Inc股票。订单通常设置在1.36或1.66附近，而42和-0.73%显示市场活动。立即关注TWAV的实时图表更新。

如何投资TWAV股票？

投资TaoWeave Inc需要考虑年度范围0.58 - 2.58和当前价格1.36。许多人在以1.36或1.66下订单之前，会比较4.62%和。实时查看TWAV价格图表，了解每日变化。

TaoWeave Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TaoWeave Inc的最高价格是2.58。在0.58 - 2.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TaoWeave Inc的绩效。

TaoWeave Inc股票的最低价格是多少？

TaoWeave Inc（TWAV）的最低价格为0.58。将其与当前的1.36和0.58 - 2.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TWAV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TWAV股票是什么时候拆分的？

TaoWeave Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.36和-45.60%中可见。

日范围
1.34 1.39
年范围
0.58 2.58
前一天收盘价
1.36
开盘价
1.37
卖价
1.36
买价
1.66
最低价
1.34
最高价
1.39
交易量
42
日变化
0.00%
月变化
4.62%
6个月变化
63.66%
年变化
-45.60%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%