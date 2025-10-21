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TUSI: Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF
Курс TUSI за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.31, а максимальная — 25.32.
Следите за динамикой Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TUSI сегодня?
Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) сегодня оценивается на уровне 25.32. Инструмент торгуется в пределах 25.31 - 25.32, вчерашнее закрытие составило 25.34, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TUSI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF?
Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF в настоящее время оценивается в 25.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.43% и USD. Отслеживайте движения TUSI на графике в реальном времени.
Как купить акции TUSI?
Вы можете купить акции Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) по текущей цене 25.32. Ордера обычно размещаются около 25.32 или 25.62, тогда как 16 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TUSI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TUSI?
Инвестирование в Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF предполагает учет годового диапазона 25.23 - 25.45 и текущей цены 25.32. Многие сравнивают 0.20% и -0.12% перед размещением ордеров на 25.32 или 25.62. Изучайте ежедневные изменения цены TUSI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF?
Самая высокая цена Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) за последний год составила 25.45. Акции заметно колебались в пределах 25.23 - 25.45, сравнение с 25.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF?
Самая низкая цена Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) за год составила 25.23. Сравнение с текущими 25.32 и 25.23 - 25.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TUSI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TUSI?
В прошлом Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.34 и -0.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.34
- Open
- 25.31
- Bid
- 25.32
- Ask
- 25.62
- Low
- 25.31
- High
- 25.32
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- -0.12%
- Годовое изменение
- -0.43%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%