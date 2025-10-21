TUSI: Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF
今日TUSI汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点25.30和高点25.33进行交易。
关注Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
TUSI股票今天的价格是多少？
Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF股票今天的定价为25.32。它在25.30 - 25.33范围内交易，昨天的收盘价为25.34，交易量达到166。TUSI的实时价格图表显示了这些更新。
Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF股票是否支付股息？
Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF目前的价值为25.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.43%和USD。实时查看图表以跟踪TUSI走势。
如何购买TUSI股票？
您可以以25.32的当前价格购买Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF股票。订单通常设置在25.32或25.62附近，而166和0.04%显示市场活动。立即关注TUSI的实时图表更新。
如何投资TUSI股票？
投资Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF需要考虑年度范围25.23 - 25.45和当前价格25.32。许多人在以25.32或25.62下订单之前，会比较0.20%和。实时查看TUSI价格图表，了解每日变化。
Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF的最高价格是25.45。在25.23 - 25.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF的绩效。
Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF股票的最低价格是多少？
Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF（TUSI）的最低价格为25.23。将其与当前的25.32和25.23 - 25.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TUSI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TUSI股票是什么时候拆分的？
Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.34和-0.43%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.34
- 开盘价
- 25.31
- 卖价
- 25.32
- 买价
- 25.62
- 最低价
- 25.30
- 最高价
- 25.33
- 交易量
- 166
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 0.20%
- 6个月变化
- -0.12%
- 年变化
- -0.43%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%