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TUSI: Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF

25.32 USD 0.02 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TUSI汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点25.30和高点25.33进行交易。

关注Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TUSI新闻

常见问题解答

TUSI股票今天的价格是多少？

Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF股票今天的定价为25.32。它在25.30 - 25.33范围内交易，昨天的收盘价为25.34，交易量达到166。TUSI的实时价格图表显示了这些更新。

Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF股票是否支付股息？

Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF目前的价值为25.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.43%和USD。实时查看图表以跟踪TUSI走势。

如何购买TUSI股票？

您可以以25.32的当前价格购买Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF股票。订单通常设置在25.32或25.62附近，而166和0.04%显示市场活动。立即关注TUSI的实时图表更新。

如何投资TUSI股票？

投资Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF需要考虑年度范围25.23 - 25.45和当前价格25.32。许多人在以25.32或25.62下订单之前，会比较0.20%和。实时查看TUSI价格图表，了解每日变化。

Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF的最高价格是25.45。在25.23 - 25.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF的绩效。

Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF股票的最低价格是多少？

Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF（TUSI）的最低价格为25.23。将其与当前的25.32和25.23 - 25.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TUSI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TUSI股票是什么时候拆分的？

Touchstone ETF Trust Touchstone Ultra Short Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.34和-0.43%中可见。

日范围
25.30 25.33
年范围
25.23 25.45
前一天收盘价
25.34
开盘价
25.31
卖价
25.32
买价
25.62
最低价
25.30
最高价
25.33
交易量
166
日变化
-0.08%
月变化
0.20%
6个月变化
-0.12%
年变化
-0.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%