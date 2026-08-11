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TTXD: Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF

13.00 USD 0.04 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TTXD за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.97, а максимальная — 13.05.

Следите за динамикой Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TTXD сегодня?

Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF (TTXD) сегодня оценивается на уровне 13.00. Инструмент торгуется в пределах 12.97 - 13.05, вчерашнее закрытие составило 12.96, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TTXD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF?

Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF в настоящее время оценивается в 13.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -46.83% и USD. Отслеживайте движения TTXD на графике в реальном времени.

Как купить акции TTXD?

Вы можете купить акции Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF (TTXD) по текущей цене 13.00. Ордера обычно размещаются около 13.00 или 13.30, тогда как 5 и 0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TTXD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TTXD?

Инвестирование в Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF предполагает учет годового диапазона 12.58 - 41.13 и текущей цены 13.00. Многие сравнивают -9.09% и -62.10% перед размещением ордеров на 13.00 или 13.30. Изучайте ежедневные изменения цены TTXD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF?

Самая высокая цена Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF (TTXD) за последний год составила 41.13. Акции заметно колебались в пределах 12.58 - 41.13, сравнение с 12.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF?

Самая низкая цена Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF (TTXD) за год составила 12.58. Сравнение с текущими 13.00 и 12.58 - 41.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TTXD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TTXD?

В прошлом Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.96 и -46.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.97 13.05
Годовой диапазон
12.58 41.13
Предыдущее закрытие
12.96
Open
12.97
Bid
13.00
Ask
13.30
Low
12.97
High
13.05
Объем
5
Дневное изменение
0.31%
Месячное изменение
-9.09%
6-месячное изменение
-62.10%
Годовое изменение
-46.83%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%