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TTXD: Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF
Курс TTXD за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.97, а максимальная — 13.05.
Следите за динамикой Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TTXD сегодня?
Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF (TTXD) сегодня оценивается на уровне 13.00. Инструмент торгуется в пределах 12.97 - 13.05, вчерашнее закрытие составило 12.96, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TTXD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF?
Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF в настоящее время оценивается в 13.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -46.83% и USD. Отслеживайте движения TTXD на графике в реальном времени.
Как купить акции TTXD?
Вы можете купить акции Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF (TTXD) по текущей цене 13.00. Ордера обычно размещаются около 13.00 или 13.30, тогда как 5 и 0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TTXD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TTXD?
Инвестирование в Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF предполагает учет годового диапазона 12.58 - 41.13 и текущей цены 13.00. Многие сравнивают -9.09% и -62.10% перед размещением ордеров на 13.00 или 13.30. Изучайте ежедневные изменения цены TTXD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF?
Самая высокая цена Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF (TTXD) за последний год составила 41.13. Акции заметно колебались в пределах 12.58 - 41.13, сравнение с 12.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF?
Самая низкая цена Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF (TTXD) за год составила 12.58. Сравнение с текущими 13.00 и 12.58 - 41.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TTXD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TTXD?
В прошлом Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.96 и -46.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.96
- Open
- 12.97
- Bid
- 13.00
- Ask
- 13.30
- Low
- 12.97
- High
- 13.05
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- -9.09%
- 6-месячное изменение
- -62.10%
- Годовое изменение
- -46.83%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%