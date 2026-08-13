TTXD股票今天的价格是多少？ Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF股票今天的定价为13.06。它在12.97 - 13.06范围内交易，昨天的收盘价为12.96，交易量达到8。TTXD的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF股票是否支付股息？ Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF目前的价值为13.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-46.58%和USD。实时查看图表以跟踪TTXD走势。

如何购买TTXD股票？ 您可以以13.06的当前价格购买Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF股票。订单通常设置在13.06或13.36附近，而8和0.69%显示市场活动。立即关注TTXD的实时图表更新。

如何投资TTXD股票？ 投资Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF需要考虑年度范围12.58 - 41.13和当前价格13.06。许多人在以13.06或13.36下订单之前，会比较-8.67%和。实时查看TTXD价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF的最高价格是41.13。在12.58 - 41.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF的绩效。

Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF股票的最低价格是多少？ Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF（TTXD）的最低价格为12.58。将其与当前的13.06和12.58 - 41.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TTXD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。