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TTXD: Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF

13.06 USD 0.10 (0.77%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TTXD汇率已更改0.77%。当日，交易品种以低点12.97和高点13.06进行交易。

关注Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TTXD股票今天的价格是多少？

Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF股票今天的定价为13.06。它在12.97 - 13.06范围内交易，昨天的收盘价为12.96，交易量达到8。TTXD的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF股票是否支付股息？

Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF目前的价值为13.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-46.58%和USD。实时查看图表以跟踪TTXD走势。

如何购买TTXD股票？

您可以以13.06的当前价格购买Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF股票。订单通常设置在13.06或13.36附近，而8和0.69%显示市场活动。立即关注TTXD的实时图表更新。

如何投资TTXD股票？

投资Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF需要考虑年度范围12.58 - 41.13和当前价格13.06。许多人在以13.06或13.36下订单之前，会比较-8.67%和。实时查看TTXD价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF的最高价格是41.13。在12.58 - 41.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF的绩效。

Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF股票的最低价格是多少？

Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF（TTXD）的最低价格为12.58。将其与当前的13.06和12.58 - 41.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TTXD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TTXD股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.96和-46.58%中可见。

日范围
12.97 13.06
年范围
12.58 41.13
前一天收盘价
12.96
开盘价
12.97
卖价
13.06
买价
13.36
最低价
12.97
最高价
13.06
交易量
8
日变化
0.77%
月变化
-8.67%
6个月变化
-61.93%
年变化
-46.58%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%