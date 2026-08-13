TTXD: Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF
今日TTXD汇率已更改0.77%。当日，交易品种以低点12.97和高点13.06进行交易。
关注Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TTXD股票今天的价格是多少？
Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF股票今天的定价为13.06。它在12.97 - 13.06范围内交易，昨天的收盘价为12.96，交易量达到8。TTXD的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF股票是否支付股息？
Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF目前的价值为13.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-46.58%和USD。实时查看图表以跟踪TTXD走势。
如何购买TTXD股票？
您可以以13.06的当前价格购买Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF股票。订单通常设置在13.06或13.36附近，而8和0.69%显示市场活动。立即关注TTXD的实时图表更新。
如何投资TTXD股票？
投资Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF需要考虑年度范围12.58 - 41.13和当前价格13.06。许多人在以13.06或13.36下订单之前，会比较-8.67%和。实时查看TTXD价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF的最高价格是41.13。在12.58 - 41.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF的绩效。
Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF股票的最低价格是多少？
Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF（TTXD）的最低价格为12.58。将其与当前的13.06和12.58 - 41.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TTXD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TTXD股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.96和-46.58%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.96
- 开盘价
- 12.97
- 卖价
- 13.06
- 买价
- 13.36
- 最低价
- 12.97
- 最高价
- 13.06
- 交易量
- 8
- 日变化
- 0.77%
- 月变化
- -8.67%
- 6个月变化
- -61.93%
- 年变化
- -46.58%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%