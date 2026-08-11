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TTDU: T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF
Курс TTDU за сегодня изменился на -6.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.19, а максимальная — 1.35.
Следите за динамикой T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TTDU сегодня?
T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) сегодня оценивается на уровне 1.29. Инструмент торгуется в пределах 1.19 - 1.35, вчерашнее закрытие составило 1.38, а торговый объем достиг 1946. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TTDU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF?
T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF в настоящее время оценивается в 1.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -94.93% и USD. Отслеживайте движения TTDU на графике в реальном времени.
Как купить акции TTDU?
Вы можете купить акции T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) по текущей цене 1.29. Ордера обычно размещаются около 1.29 или 1.59, тогда как 1946 и -1.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TTDU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TTDU?
Инвестирование в T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF предполагает учет годового диапазона 1.12 - 38.48 и текущей цены 1.29. Многие сравнивают -53.26% и -76.07% перед размещением ордеров на 1.29 или 1.59. Изучайте ежедневные изменения цены TTDU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF?
Самая высокая цена T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) за последний год составила 38.48. Акции заметно колебались в пределах 1.12 - 38.48, сравнение с 1.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF?
Самая низкая цена T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) за год составила 1.12. Сравнение с текущими 1.29 и 1.12 - 38.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TTDU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TTDU?
В прошлом T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.38 и -94.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.38
- Open
- 1.31
- Bid
- 1.29
- Ask
- 1.59
- Low
- 1.19
- High
- 1.35
- Объем
- 1.946 K
- Дневное изменение
- -6.52%
- Месячное изменение
- -53.26%
- 6-месячное изменение
- -76.07%
- Годовое изменение
- -94.93%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%