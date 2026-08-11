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TTDU: T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF

1.29 USD 0.09 (6.52%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TTDU за сегодня изменился на -6.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.19, а максимальная — 1.35.

Следите за динамикой T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TTDU сегодня?

T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) сегодня оценивается на уровне 1.29. Инструмент торгуется в пределах 1.19 - 1.35, вчерашнее закрытие составило 1.38, а торговый объем достиг 1946. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TTDU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF?

T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF в настоящее время оценивается в 1.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -94.93% и USD. Отслеживайте движения TTDU на графике в реальном времени.

Как купить акции TTDU?

Вы можете купить акции T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) по текущей цене 1.29. Ордера обычно размещаются около 1.29 или 1.59, тогда как 1946 и -1.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TTDU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TTDU?

Инвестирование в T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF предполагает учет годового диапазона 1.12 - 38.48 и текущей цены 1.29. Многие сравнивают -53.26% и -76.07% перед размещением ордеров на 1.29 или 1.59. Изучайте ежедневные изменения цены TTDU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF?

Самая высокая цена T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) за последний год составила 38.48. Акции заметно колебались в пределах 1.12 - 38.48, сравнение с 1.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF?

Самая низкая цена T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) за год составила 1.12. Сравнение с текущими 1.29 и 1.12 - 38.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TTDU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TTDU?

В прошлом T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.38 и -94.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.19 1.35
Годовой диапазон
1.12 38.48
Предыдущее закрытие
1.38
Open
1.31
Bid
1.29
Ask
1.59
Low
1.19
High
1.35
Объем
1.946 K
Дневное изменение
-6.52%
Месячное изменение
-53.26%
6-месячное изменение
-76.07%
Годовое изменение
-94.93%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%