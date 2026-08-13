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TTDU: T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF

1.32 USD 0.03 (2.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TTDU汇率已更改2.33%。当日，交易品种以低点1.25和高点1.36进行交易。

关注T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TTDU股票今天的价格是多少？

T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF股票今天的定价为1.32。它在1.25 - 1.36范围内交易，昨天的收盘价为1.29，交易量达到1075。TTDU的实时价格图表显示了这些更新。

T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF股票是否支付股息？

T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF目前的价值为1.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-94.82%和USD。实时查看图表以跟踪TTDU走势。

如何购买TTDU股票？

您可以以1.32的当前价格购买T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF股票。订单通常设置在1.32或1.62附近，而1075和4.76%显示市场活动。立即关注TTDU的实时图表更新。

如何投资TTDU股票？

投资T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF需要考虑年度范围1.12 - 38.48和当前价格1.32。许多人在以1.32或1.62下订单之前，会比较-52.17%和。实时查看TTDU价格图表，了解每日变化。

T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF的最高价格是38.48。在1.12 - 38.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF的绩效。

T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF股票的最低价格是多少？

T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF（TTDU）的最低价格为1.12。将其与当前的1.32和1.12 - 38.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TTDU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TTDU股票是什么时候拆分的？

T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.29和-94.82%中可见。

日范围
1.25 1.36
年范围
1.12 38.48
前一天收盘价
1.29
开盘价
1.26
卖价
1.32
买价
1.62
最低价
1.25
最高价
1.36
交易量
1.075 K
日变化
2.33%
月变化
-52.17%
6个月变化
-75.51%
年变化
-94.82%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%