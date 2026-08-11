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TTAM: Titan America SA

16.16 USD 0.36 (2.28%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TTAM за сегодня изменился на 2.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.82, а максимальная — 16.16.

Следите за динамикой Titan America SA. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TTAM сегодня?

Titan America SA (TTAM) сегодня оценивается на уровне 16.16. Инструмент торгуется в пределах 15.82 - 16.16, вчерашнее закрытие составило 15.80, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TTAM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Titan America SA?

Titan America SA в настоящее время оценивается в 16.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.26% и USD. Отслеживайте движения TTAM на графике в реальном времени.

Как купить акции TTAM?

Вы можете купить акции Titan America SA (TTAM) по текущей цене 16.16. Ордера обычно размещаются около 16.16 или 16.46, тогда как 37 и 1.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TTAM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TTAM?

Инвестирование в Titan America SA предполагает учет годового диапазона 13.89 - 19.57 и текущей цены 16.16. Многие сравнивают 3.59% и -9.01% перед размещением ордеров на 16.16 или 16.46. Изучайте ежедневные изменения цены TTAM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Titan America SA?

Самая высокая цена Titan America SA (TTAM) за последний год составила 19.57. Акции заметно колебались в пределах 13.89 - 19.57, сравнение с 15.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Titan America SA на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Titan America SA?

Самая низкая цена Titan America SA (TTAM) за год составила 13.89. Сравнение с текущими 16.16 и 13.89 - 19.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TTAM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TTAM?

В прошлом Titan America SA проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.80 и -11.26% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.82 16.16
Годовой диапазон
13.89 19.57
Предыдущее закрытие
15.80
Open
16.00
Bid
16.16
Ask
16.46
Low
15.82
High
16.16
Объем
37
Дневное изменение
2.28%
Месячное изменение
3.59%
6-месячное изменение
-9.01%
Годовое изменение
-11.26%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%