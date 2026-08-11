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TTAM: Titan America SA
Курс TTAM за сегодня изменился на 2.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.82, а максимальная — 16.16.
Следите за динамикой Titan America SA. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TTAM сегодня?
Titan America SA (TTAM) сегодня оценивается на уровне 16.16. Инструмент торгуется в пределах 15.82 - 16.16, вчерашнее закрытие составило 15.80, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TTAM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Titan America SA?
Titan America SA в настоящее время оценивается в 16.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.26% и USD. Отслеживайте движения TTAM на графике в реальном времени.
Как купить акции TTAM?
Вы можете купить акции Titan America SA (TTAM) по текущей цене 16.16. Ордера обычно размещаются около 16.16 или 16.46, тогда как 37 и 1.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TTAM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TTAM?
Инвестирование в Titan America SA предполагает учет годового диапазона 13.89 - 19.57 и текущей цены 16.16. Многие сравнивают 3.59% и -9.01% перед размещением ордеров на 16.16 или 16.46. Изучайте ежедневные изменения цены TTAM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Titan America SA?
Самая высокая цена Titan America SA (TTAM) за последний год составила 19.57. Акции заметно колебались в пределах 13.89 - 19.57, сравнение с 15.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Titan America SA на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Titan America SA?
Самая низкая цена Titan America SA (TTAM) за год составила 13.89. Сравнение с текущими 16.16 и 13.89 - 19.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TTAM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TTAM?
В прошлом Titan America SA проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.80 и -11.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.80
- Open
- 16.00
- Bid
- 16.16
- Ask
- 16.46
- Low
- 15.82
- High
- 16.16
- Объем
- 37
- Дневное изменение
- 2.28%
- Месячное изменение
- 3.59%
- 6-месячное изменение
- -9.01%
- Годовое изменение
- -11.26%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%