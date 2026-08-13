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TTAM: Titan America SA

16.01 USD 0.21 (1.33%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TTAM汇率已更改1.33%。当日，交易品种以低点15.82和高点16.16进行交易。

关注Titan America SA动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

TTAM股票今天的价格是多少？

Titan America SA股票今天的定价为16.01。它在15.82 - 16.16范围内交易，昨天的收盘价为15.80，交易量达到488。TTAM的实时价格图表显示了这些更新。

Titan America SA股票是否支付股息？

Titan America SA目前的价值为16.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-12.08%和USD。实时查看图表以跟踪TTAM走势。

如何购买TTAM股票？

您可以以16.01的当前价格购买Titan America SA股票。订单通常设置在16.01或16.31附近，而488和0.06%显示市场活动。立即关注TTAM的实时图表更新。

如何投资TTAM股票？

投资Titan America SA需要考虑年度范围13.89 - 19.57和当前价格16.01。许多人在以16.01或16.31下订单之前，会比较2.63%和。实时查看TTAM价格图表，了解每日变化。

Titan America SA股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Titan America SA的最高价格是19.57。在13.89 - 19.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Titan America SA的绩效。

Titan America SA股票的最低价格是多少？

Titan America SA（TTAM）的最低价格为13.89。将其与当前的16.01和13.89 - 19.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TTAM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TTAM股票是什么时候拆分的？

Titan America SA历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.80和-12.08%中可见。

日范围
15.82 16.16
年范围
13.89 19.57
前一天收盘价
15.80
开盘价
16.00
卖价
16.01
买价
16.31
最低价
15.82
最高价
16.16
交易量
488
日变化
1.33%
月变化
2.63%
6个月变化
-9.85%
年变化
-12.08%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%