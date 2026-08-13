TTAM: Titan America SA
今日TTAM汇率已更改1.33%。当日，交易品种以低点15.82和高点16.16进行交易。
关注Titan America SA动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
TTAM股票今天的价格是多少？
Titan America SA股票今天的定价为16.01。它在15.82 - 16.16范围内交易，昨天的收盘价为15.80，交易量达到488。TTAM的实时价格图表显示了这些更新。
Titan America SA股票是否支付股息？
Titan America SA目前的价值为16.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-12.08%和USD。实时查看图表以跟踪TTAM走势。
如何购买TTAM股票？
您可以以16.01的当前价格购买Titan America SA股票。订单通常设置在16.01或16.31附近，而488和0.06%显示市场活动。立即关注TTAM的实时图表更新。
如何投资TTAM股票？
投资Titan America SA需要考虑年度范围13.89 - 19.57和当前价格16.01。许多人在以16.01或16.31下订单之前，会比较2.63%和。实时查看TTAM价格图表，了解每日变化。
Titan America SA股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Titan America SA的最高价格是19.57。在13.89 - 19.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Titan America SA的绩效。
Titan America SA股票的最低价格是多少？
Titan America SA（TTAM）的最低价格为13.89。将其与当前的16.01和13.89 - 19.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TTAM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TTAM股票是什么时候拆分的？
Titan America SA历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.80和-12.08%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.80
- 开盘价
- 16.00
- 卖价
- 16.01
- 买价
- 16.31
- 最低价
- 15.82
- 最高价
- 16.16
- 交易量
- 488
- 日变化
- 1.33%
- 月变化
- 2.63%
- 6个月变化
- -9.85%
- 年变化
- -12.08%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%