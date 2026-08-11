КотировкиРазделы
Валюты / TSXD
Назад в Рынок акций США

TSXD: Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF

5.55 USD 0.04 (0.72%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TSXD за сегодня изменился на -0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.55, а максимальная — 5.55.

Следите за динамикой Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TSXD сегодня?

Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF (TSXD) сегодня оценивается на уровне 5.55. Инструмент торгуется в пределах 5.55 - 5.55, вчерашнее закрытие составило 5.59, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSXD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF?

Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF в настоящее время оценивается в 5.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -75.95% и USD. Отслеживайте движения TSXD на графике в реальном времени.

Как купить акции TSXD?

Вы можете купить акции Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF (TSXD) по текущей цене 5.55. Ордера обычно размещаются около 5.55 или 5.85, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSXD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TSXD?

Инвестирование в Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF предполагает учет годового диапазона 5.09 - 23.62 и текущей цены 5.55. Многие сравнивают -14.88% и -65.07% перед размещением ордеров на 5.55 или 5.85. Изучайте ежедневные изменения цены TSXD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF?

Самая высокая цена Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF (TSXD) за последний год составила 23.62. Акции заметно колебались в пределах 5.09 - 23.62, сравнение с 5.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF?

Самая низкая цена Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF (TSXD) за год составила 5.09. Сравнение с текущими 5.55 и 5.09 - 23.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSXD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TSXD?

В прошлом Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.59 и -75.95% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.55 5.55
Годовой диапазон
5.09 23.62
Предыдущее закрытие
5.59
Open
5.55
Bid
5.55
Ask
5.85
Low
5.55
High
5.55
Объем
1
Дневное изменение
-0.72%
Месячное изменение
-14.88%
6-месячное изменение
-65.07%
Годовое изменение
-75.95%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%