Курс TSXD за сегодня изменился на -0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.55, а максимальная — 5.55.

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