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TSXD: Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF
Курс TSXD за сегодня изменился на -0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.55, а максимальная — 5.55.
Следите за динамикой Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TSXD сегодня?
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF (TSXD) сегодня оценивается на уровне 5.55. Инструмент торгуется в пределах 5.55 - 5.55, вчерашнее закрытие составило 5.59, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSXD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF?
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF в настоящее время оценивается в 5.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -75.95% и USD. Отслеживайте движения TSXD на графике в реальном времени.
Как купить акции TSXD?
Вы можете купить акции Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF (TSXD) по текущей цене 5.55. Ордера обычно размещаются около 5.55 или 5.85, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSXD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TSXD?
Инвестирование в Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF предполагает учет годового диапазона 5.09 - 23.62 и текущей цены 5.55. Многие сравнивают -14.88% и -65.07% перед размещением ордеров на 5.55 или 5.85. Изучайте ежедневные изменения цены TSXD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF?
Самая высокая цена Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF (TSXD) за последний год составила 23.62. Акции заметно колебались в пределах 5.09 - 23.62, сравнение с 5.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF?
Самая низкая цена Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF (TSXD) за год составила 5.09. Сравнение с текущими 5.55 и 5.09 - 23.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSXD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TSXD?
В прошлом Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.59 и -75.95% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.59
- Open
- 5.55
- Bid
- 5.55
- Ask
- 5.85
- Low
- 5.55
- High
- 5.55
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.72%
- Месячное изменение
- -14.88%
- 6-месячное изменение
- -65.07%
- Годовое изменение
- -75.95%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%