TSXD股票今天的价格是多少？ Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF股票今天的定价为5.57。它在5.55 - 5.64范围内交易，昨天的收盘价为5.59，交易量达到22。TSXD的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF股票是否支付股息？ Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF目前的价值为5.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-75.87%和USD。实时查看图表以跟踪TSXD走势。

如何购买TSXD股票？ 您可以以5.57的当前价格购买Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF股票。订单通常设置在5.57或5.87附近，而22和0.36%显示市场活动。立即关注TSXD的实时图表更新。

如何投资TSXD股票？ 投资Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF需要考虑年度范围5.09 - 23.62和当前价格5.57。许多人在以5.57或5.87下订单之前，会比较-14.57%和。实时查看TSXD价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF的最高价格是23.62。在5.09 - 23.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF的绩效。

Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF股票的最低价格是多少？ Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF（TSXD）的最低价格为5.09。将其与当前的5.57和5.09 - 23.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSXD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。