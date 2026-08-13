TSXD: Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF
今日TSXD汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点5.55和高点5.64进行交易。
关注Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TSXD股票今天的价格是多少？
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF股票今天的定价为5.57。它在5.55 - 5.64范围内交易，昨天的收盘价为5.59，交易量达到22。TSXD的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF股票是否支付股息？
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF目前的价值为5.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-75.87%和USD。实时查看图表以跟踪TSXD走势。
如何购买TSXD股票？
您可以以5.57的当前价格购买Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF股票。订单通常设置在5.57或5.87附近，而22和0.36%显示市场活动。立即关注TSXD的实时图表更新。
如何投资TSXD股票？
投资Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF需要考虑年度范围5.09 - 23.62和当前价格5.57。许多人在以5.57或5.87下订单之前，会比较-14.57%和。实时查看TSXD价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF的最高价格是23.62。在5.09 - 23.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF的绩效。
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF股票的最低价格是多少？
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF（TSXD）的最低价格为5.09。将其与当前的5.57和5.09 - 23.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSXD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TSXD股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.59和-75.87%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.59
- 开盘价
- 5.55
- 卖价
- 5.57
- 买价
- 5.87
- 最低价
- 5.55
- 最高价
- 5.64
- 交易量
- 22
- 日变化
- -0.36%
- 月变化
- -14.57%
- 6个月变化
- -64.95%
- 年变化
- -75.87%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%