报价部分
货币 / TSXD
回到股票

TSXD: Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF

5.57 USD 0.02 (0.36%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TSXD汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点5.55和高点5.64进行交易。

关注Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TSXD股票今天的价格是多少？

Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF股票今天的定价为5.57。它在5.55 - 5.64范围内交易，昨天的收盘价为5.59，交易量达到22。TSXD的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF股票是否支付股息？

Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF目前的价值为5.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-75.87%和USD。实时查看图表以跟踪TSXD走势。

如何购买TSXD股票？

您可以以5.57的当前价格购买Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF股票。订单通常设置在5.57或5.87附近，而22和0.36%显示市场活动。立即关注TSXD的实时图表更新。

如何投资TSXD股票？

投资Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF需要考虑年度范围5.09 - 23.62和当前价格5.57。许多人在以5.57或5.87下订单之前，会比较-14.57%和。实时查看TSXD价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF的最高价格是23.62。在5.09 - 23.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF的绩效。

Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF股票的最低价格是多少？

Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF（TSXD）的最低价格为5.09。将其与当前的5.57和5.09 - 23.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSXD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TSXD股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.59和-75.87%中可见。

日范围
5.55 5.64
年范围
5.09 23.62
前一天收盘价
5.59
开盘价
5.55
卖价
5.57
买价
5.87
最低价
5.55
最高价
5.64
交易量
22
日变化
-0.36%
月变化
-14.57%
6个月变化
-64.95%
年变化
-75.87%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%