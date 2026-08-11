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TSMU: T-REX 2X LONG TSM DAILY TARGET ETF
Курс TSMU за сегодня изменился на 1.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.90, а максимальная — 69.22.
Следите за динамикой T-REX 2X LONG TSM DAILY TARGET ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TSMU сегодня?
T-REX 2X LONG TSM DAILY TARGET ETF (TSMU) сегодня оценивается на уровне 69.13. Инструмент торгуется в пределах 67.90 - 69.22, вчерашнее закрытие составило 67.99, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSMU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X LONG TSM DAILY TARGET ETF?
T-REX 2X LONG TSM DAILY TARGET ETF в настоящее время оценивается в 69.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.11% и USD. Отслеживайте движения TSMU на графике в реальном времени.
Как купить акции TSMU?
Вы можете купить акции T-REX 2X LONG TSM DAILY TARGET ETF (TSMU) по текущей цене 69.13. Ордера обычно размещаются около 69.13 или 69.43, тогда как 23 и 1.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSMU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TSMU?
Инвестирование в T-REX 2X LONG TSM DAILY TARGET ETF предполагает учет годового диапазона 43.76 - 93.29 и текущей цены 69.13. Многие сравнивают 10.71% и 14.28% перед размещением ордеров на 69.13 или 69.43. Изучайте ежедневные изменения цены TSMU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X LONG TSM DAILY TARGET ETF?
Самая высокая цена T-REX 2X LONG TSM DAILY TARGET ETF (TSMU) за последний год составила 93.29. Акции заметно колебались в пределах 43.76 - 93.29, сравнение с 67.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X LONG TSM DAILY TARGET ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X LONG TSM DAILY TARGET ETF?
Самая низкая цена T-REX 2X LONG TSM DAILY TARGET ETF (TSMU) за год составила 43.76. Сравнение с текущими 69.13 и 43.76 - 93.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSMU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TSMU?
В прошлом T-REX 2X LONG TSM DAILY TARGET ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 67.99 и 17.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 67.99
- Open
- 68.27
- Bid
- 69.13
- Ask
- 69.43
- Low
- 67.90
- High
- 69.22
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- 1.68%
- Месячное изменение
- 10.71%
- 6-месячное изменение
- 14.28%
- Годовое изменение
- 17.11%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%