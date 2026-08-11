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TSMU: T-REX 2X LONG TSM DAILY TARGET ETF

69.13 USD 1.14 (1.68%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TSMU за сегодня изменился на 1.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.90, а максимальная — 69.22.

Следите за динамикой T-REX 2X LONG TSM DAILY TARGET ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TSMU сегодня?

T-REX 2X LONG TSM DAILY TARGET ETF (TSMU) сегодня оценивается на уровне 69.13. Инструмент торгуется в пределах 67.90 - 69.22, вчерашнее закрытие составило 67.99, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSMU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X LONG TSM DAILY TARGET ETF?

T-REX 2X LONG TSM DAILY TARGET ETF в настоящее время оценивается в 69.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.11% и USD. Отслеживайте движения TSMU на графике в реальном времени.

Как купить акции TSMU?

Вы можете купить акции T-REX 2X LONG TSM DAILY TARGET ETF (TSMU) по текущей цене 69.13. Ордера обычно размещаются около 69.13 или 69.43, тогда как 23 и 1.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSMU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TSMU?

Инвестирование в T-REX 2X LONG TSM DAILY TARGET ETF предполагает учет годового диапазона 43.76 - 93.29 и текущей цены 69.13. Многие сравнивают 10.71% и 14.28% перед размещением ордеров на 69.13 или 69.43. Изучайте ежедневные изменения цены TSMU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X LONG TSM DAILY TARGET ETF?

Самая высокая цена T-REX 2X LONG TSM DAILY TARGET ETF (TSMU) за последний год составила 93.29. Акции заметно колебались в пределах 43.76 - 93.29, сравнение с 67.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X LONG TSM DAILY TARGET ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X LONG TSM DAILY TARGET ETF?

Самая низкая цена T-REX 2X LONG TSM DAILY TARGET ETF (TSMU) за год составила 43.76. Сравнение с текущими 69.13 и 43.76 - 93.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSMU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TSMU?

В прошлом T-REX 2X LONG TSM DAILY TARGET ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 67.99 и 17.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
67.90 69.22
Годовой диапазон
43.76 93.29
Предыдущее закрытие
67.99
Open
68.27
Bid
69.13
Ask
69.43
Low
67.90
High
69.22
Объем
23
Дневное изменение
1.68%
Месячное изменение
10.71%
6-месячное изменение
14.28%
Годовое изменение
17.11%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%