Курс TSLR за сегодня изменился на 1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.77, а максимальная — 14.24.

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