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TSLQ: AXS TSLA Bear Daily ETF
Курс TSLQ за сегодня изменился на -1.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.26, а максимальная — 24.02.
Следите за динамикой AXS TSLA Bear Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TSLQ сегодня?
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) сегодня оценивается на уровне 23.43. Инструмент торгуется в пределах 23.26 - 24.02, вчерашнее закрытие составило 23.84, а торговый объем достиг 1339. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSLQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AXS TSLA Bear Daily ETF?
AXS TSLA Bear Daily ETF в настоящее время оценивается в 23.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.36% и USD. Отслеживайте движения TSLQ на графике в реальном времени.
Как купить акции TSLQ?
Вы можете купить акции AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) по текущей цене 23.43. Ордера обычно размещаются около 23.43 или 23.73, тогда как 1339 и -0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSLQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TSLQ?
Инвестирование в AXS TSLA Bear Daily ETF предполагает учет годового диапазона 15.51 - 29.76 и текущей цены 23.43. Многие сравнивают -13.89% и 2.23% перед размещением ордеров на 23.43 или 23.73. Изучайте ежедневные изменения цены TSLQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AXS TSLA Bear Daily ETF?
Самая высокая цена AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) за последний год составила 29.76. Акции заметно колебались в пределах 15.51 - 29.76, сравнение с 23.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AXS TSLA Bear Daily ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AXS TSLA Bear Daily ETF?
Самая низкая цена AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) за год составила 15.51. Сравнение с текущими 23.43 и 15.51 - 29.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSLQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TSLQ?
В прошлом AXS TSLA Bear Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.84 и 10.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.84
- Open
- 23.54
- Bid
- 23.43
- Ask
- 23.73
- Low
- 23.26
- High
- 24.02
- Объем
- 1.339 K
- Дневное изменение
- -1.72%
- Месячное изменение
- -13.89%
- 6-месячное изменение
- 2.23%
- Годовое изменение
- 10.36%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%