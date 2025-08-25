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TSLQ: AXS TSLA Bear Daily ETF

23.43 USD 0.41 (1.72%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TSLQ за сегодня изменился на -1.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.26, а максимальная — 24.02.

Следите за динамикой AXS TSLA Bear Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TSLQ сегодня?

AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) сегодня оценивается на уровне 23.43. Инструмент торгуется в пределах 23.26 - 24.02, вчерашнее закрытие составило 23.84, а торговый объем достиг 1339. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSLQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AXS TSLA Bear Daily ETF?

AXS TSLA Bear Daily ETF в настоящее время оценивается в 23.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.36% и USD. Отслеживайте движения TSLQ на графике в реальном времени.

Как купить акции TSLQ?

Вы можете купить акции AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) по текущей цене 23.43. Ордера обычно размещаются около 23.43 или 23.73, тогда как 1339 и -0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSLQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TSLQ?

Инвестирование в AXS TSLA Bear Daily ETF предполагает учет годового диапазона 15.51 - 29.76 и текущей цены 23.43. Многие сравнивают -13.89% и 2.23% перед размещением ордеров на 23.43 или 23.73. Изучайте ежедневные изменения цены TSLQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AXS TSLA Bear Daily ETF?

Самая высокая цена AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) за последний год составила 29.76. Акции заметно колебались в пределах 15.51 - 29.76, сравнение с 23.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AXS TSLA Bear Daily ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AXS TSLA Bear Daily ETF?

Самая низкая цена AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) за год составила 15.51. Сравнение с текущими 23.43 и 15.51 - 29.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSLQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TSLQ?

В прошлом AXS TSLA Bear Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.84 и 10.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.26 24.02
Годовой диапазон
15.51 29.76
Предыдущее закрытие
23.84
Open
23.54
Bid
23.43
Ask
23.73
Low
23.26
High
24.02
Объем
1.339 K
Дневное изменение
-1.72%
Месячное изменение
-13.89%
6-месячное изменение
2.23%
Годовое изменение
10.36%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%