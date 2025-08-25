报价部分
货币 / TSLQ
回到股票

TSLQ: AXS TSLA Bear Daily ETF

23.57 USD 0.27 (1.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TSLQ汇率已更改-1.13%。当日，交易品种以低点23.08和高点24.02进行交易。

关注AXS TSLA Bear Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TSLQ新闻

常见问题解答

TSLQ股票今天的价格是多少？

AXS TSLA Bear Daily ETF股票今天的定价为23.57。它在23.08 - 24.02范围内交易，昨天的收盘价为23.84，交易量达到5525。TSLQ的实时价格图表显示了这些更新。

AXS TSLA Bear Daily ETF股票是否支付股息？

AXS TSLA Bear Daily ETF目前的价值为23.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.02%和USD。实时查看图表以跟踪TSLQ走势。

如何购买TSLQ股票？

您可以以23.57的当前价格购买AXS TSLA Bear Daily ETF股票。订单通常设置在23.57或23.87附近，而5525和0.13%显示市场活动。立即关注TSLQ的实时图表更新。

如何投资TSLQ股票？

投资AXS TSLA Bear Daily ETF需要考虑年度范围15.51 - 29.76和当前价格23.57。许多人在以23.57或23.87下订单之前，会比较-13.38%和。实时查看TSLQ价格图表，了解每日变化。

AXS TSLA Bear Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AXS TSLA Bear Daily ETF的最高价格是29.76。在15.51 - 29.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AXS TSLA Bear Daily ETF的绩效。

AXS TSLA Bear Daily ETF股票的最低价格是多少？

AXS TSLA Bear Daily ETF（TSLQ）的最低价格为15.51。将其与当前的23.57和15.51 - 29.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSLQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TSLQ股票是什么时候拆分的？

AXS TSLA Bear Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.84和11.02%中可见。

日范围
23.08 24.02
年范围
15.51 29.76
前一天收盘价
23.84
开盘价
23.54
卖价
23.57
买价
23.87
最低价
23.08
最高价
24.02
交易量
5.525 K
日变化
-1.13%
月变化
-13.38%
6个月变化
2.84%
年变化
11.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%