Курс TSLP за сегодня изменился на 0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.75, а максимальная — 13.95.

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