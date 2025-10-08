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TSLP: NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF

13.82 USD 0.09 (0.66%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TSLP за сегодня изменился на 0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.75, а максимальная — 13.95.

Следите за динамикой NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TSLP сегодня?

NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF (TSLP) сегодня оценивается на уровне 13.82. Инструмент торгуется в пределах 13.75 - 13.95, вчерашнее закрытие составило 13.73, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSLP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF?

NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF в настоящее время оценивается в 13.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -30.97% и USD. Отслеживайте движения TSLP на графике в реальном времени.

Как купить акции TSLP?

Вы можете купить акции NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF (TSLP) по текущей цене 13.82. Ордера обычно размещаются около 13.82 или 14.12, тогда как 22 и 0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSLP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TSLP?

Инвестирование в NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF предполагает учет годового диапазона 13.01 - 26.52 и текущей цены 13.82. Многие сравнивают 0.95% и -29.13% перед размещением ордеров на 13.82 или 14.12. Изучайте ежедневные изменения цены TSLP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF?

Самая высокая цена NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF (TSLP) за последний год составила 26.52. Акции заметно колебались в пределах 13.01 - 26.52, сравнение с 13.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF?

Самая низкая цена NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF (TSLP) за год составила 13.01. Сравнение с текущими 13.82 и 13.01 - 26.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSLP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TSLP?

В прошлом NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.73 и -30.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.75 13.95
Годовой диапазон
13.01 26.52
Предыдущее закрытие
13.73
Open
13.78
Bid
13.82
Ask
14.12
Low
13.75
High
13.95
Объем
22
Дневное изменение
0.66%
Месячное изменение
0.95%
6-месячное изменение
-29.13%
Годовое изменение
-30.97%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%