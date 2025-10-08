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TSLP: NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF

13.94 USD 0.12 (0.87%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TSLP汇率已更改0.87%。当日，交易品种以低点13.93和高点14.00进行交易。

关注NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TSLP新闻

常见问题解答

TSLP股票今天的价格是多少？

NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF股票今天的定价为13.94。它在13.93 - 14.00范围内交易，昨天的收盘价为13.82，交易量达到18。TSLP的实时价格图表显示了这些更新。

NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF股票是否支付股息？

NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF目前的价值为13.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-30.37%和USD。实时查看图表以跟踪TSLP走势。

如何购买TSLP股票？

您可以以13.94的当前价格购买NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF股票。订单通常设置在13.94或14.24附近，而18和-0.43%显示市场活动。立即关注TSLP的实时图表更新。

如何投资TSLP股票？

投资NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF需要考虑年度范围13.01 - 26.52和当前价格13.94。许多人在以13.94或14.24下订单之前，会比较1.83%和。实时查看TSLP价格图表，了解每日变化。

NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF的最高价格是26.52。在13.01 - 26.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF的绩效。

NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF股票的最低价格是多少？

NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF（TSLP）的最低价格为13.01。将其与当前的13.94和13.01 - 26.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSLP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TSLP股票是什么时候拆分的？

NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.82和-30.37%中可见。

日范围
13.93 14.00
年范围
13.01 26.52
前一天收盘价
13.82
开盘价
14.00
卖价
13.94
买价
14.24
最低价
13.93
最高价
14.00
交易量
18
日变化
0.87%
月变化
1.83%
6个月变化
-28.51%
年变化
-30.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%