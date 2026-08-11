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TSES: Truth Social American Energy Security ETF
Курс TSES за сегодня изменился на 0.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.67, а максимальная — 30.68.
Следите за динамикой Truth Social American Energy Security ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TSES сегодня?
Truth Social American Energy Security ETF (TSES) сегодня оценивается на уровне 30.67. Инструмент торгуется в пределах 30.67 - 30.68, вчерашнее закрытие составило 30.37, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSES в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Truth Social American Energy Security ETF?
Truth Social American Energy Security ETF в настоящее время оценивается в 30.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.34% и USD. Отслеживайте движения TSES на графике в реальном времени.
Как купить акции TSES?
Вы можете купить акции Truth Social American Energy Security ETF (TSES) по текущей цене 30.67. Ордера обычно размещаются около 30.67 или 30.97, тогда как 3 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSES на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TSES?
Инвестирование в Truth Social American Energy Security ETF предполагает учет годового диапазона 24.95 - 32.12 и текущей цены 30.67. Многие сравнивают -0.49% и 2.68% перед размещением ордеров на 30.67 или 30.97. Изучайте ежедневные изменения цены TSES на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Truth Social American Energy Security ETF?
Самая высокая цена Truth Social American Energy Security ETF (TSES) за последний год составила 32.12. Акции заметно колебались в пределах 24.95 - 32.12, сравнение с 30.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Truth Social American Energy Security ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Truth Social American Energy Security ETF?
Самая низкая цена Truth Social American Energy Security ETF (TSES) за год составила 24.95. Сравнение с текущими 30.67 и 24.95 - 32.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSES во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TSES?
В прошлом Truth Social American Energy Security ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.37 и 22.34% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.37
- Open
- 30.68
- Bid
- 30.67
- Ask
- 30.97
- Low
- 30.67
- High
- 30.68
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.99%
- Месячное изменение
- -0.49%
- 6-месячное изменение
- 2.68%
- Годовое изменение
- 22.34%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%