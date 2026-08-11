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TSDD: GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
Курс TSDD за сегодня изменился на -2.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.73, а максимальная — 10.11.
Следите за динамикой GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TSDD сегодня?
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) сегодня оценивается на уровне 9.82. Инструмент торгуется в пределах 9.73 - 10.11, вчерашнее закрытие составило 10.03, а торговый объем достиг 744. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSDD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF?
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF в настоящее время оценивается в 9.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.87% и USD. Отслеживайте движения TSDD на графике в реальном времени.
Как купить акции TSDD?
Вы можете купить акции GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) по текущей цене 9.82. Ордера обычно размещаются около 9.82 или 10.12, тогда как 744 и -0.91% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSDD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TSDD?
Инвестирование в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF предполагает учет годового диапазона 6.57 - 12.55 и текущей цены 9.82. Многие сравнивают -14.24% и 1.03% перед размещением ордеров на 9.82 или 10.12. Изучайте ежедневные изменения цены TSDD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF?
Самая высокая цена GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) за последний год составила 12.55. Акции заметно колебались в пределах 6.57 - 12.55, сравнение с 10.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF?
Самая низкая цена GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) за год составила 6.57. Сравнение с текущими 9.82 и 6.57 - 12.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSDD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TSDD?
В прошлом GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.03 и 8.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.03
- Open
- 9.91
- Bid
- 9.82
- Ask
- 10.12
- Low
- 9.73
- High
- 10.11
- Объем
- 744
- Дневное изменение
- -2.09%
- Месячное изменение
- -14.24%
- 6-месячное изменение
- 1.03%
- Годовое изменение
- 8.87%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%