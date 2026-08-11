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TRPA: Hartford AAA CLO ETF

38.89 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TRPA за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.85, а максимальная — 38.95.

Следите за динамикой Hartford AAA CLO ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TRPA сегодня?

Hartford AAA CLO ETF (TRPA) сегодня оценивается на уровне 38.89. Инструмент торгуется в пределах 38.85 - 38.95, вчерашнее закрытие составило 38.90, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TRPA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hartford AAA CLO ETF?

Hartford AAA CLO ETF в настоящее время оценивается в 38.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.15% и USD. Отслеживайте движения TRPA на графике в реальном времени.

Как купить акции TRPA?

Вы можете купить акции Hartford AAA CLO ETF (TRPA) по текущей цене 38.89. Ордера обычно размещаются около 38.89 или 39.19, тогда как 12 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TRPA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TRPA?

Инвестирование в Hartford AAA CLO ETF предполагает учет годового диапазона 38.44 - 39.20 и текущей цены 38.89. Многие сравнивают -0.05% и 0.10% перед размещением ордеров на 38.89 или 39.19. Изучайте ежедневные изменения цены TRPA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Hartford AAA CLO ETF?

Самая высокая цена Hartford AAA CLO ETF (TRPA) за последний год составила 39.20. Акции заметно колебались в пределах 38.44 - 39.20, сравнение с 38.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hartford AAA CLO ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Hartford AAA CLO ETF?

Самая низкая цена Hartford AAA CLO ETF (TRPA) за год составила 38.44. Сравнение с текущими 38.89 и 38.44 - 39.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TRPA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TRPA?

В прошлом Hartford AAA CLO ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.90 и -0.15% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.85 38.95
Годовой диапазон
38.44 39.20
Предыдущее закрытие
38.90
Open
38.95
Bid
38.89
Ask
39.19
Low
38.85
High
38.95
Объем
12
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
-0.05%
6-месячное изменение
0.10%
Годовое изменение
-0.15%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%