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TRPA: Hartford AAA CLO ETF

38.91 USD 0.02 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TRPA汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点38.86和高点38.95进行交易。

关注Hartford AAA CLO ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TRPA股票今天的价格是多少？

Hartford AAA CLO ETF股票今天的定价为38.91。它在38.86 - 38.95范围内交易，昨天的收盘价为38.89，交易量达到15。TRPA的实时价格图表显示了这些更新。

Hartford AAA CLO ETF股票是否支付股息？

Hartford AAA CLO ETF目前的价值为38.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.10%和USD。实时查看图表以跟踪TRPA走势。

如何购买TRPA股票？

您可以以38.91的当前价格购买Hartford AAA CLO ETF股票。订单通常设置在38.91或39.21附近，而15和0.13%显示市场活动。立即关注TRPA的实时图表更新。

如何投资TRPA股票？

投资Hartford AAA CLO ETF需要考虑年度范围38.44 - 39.20和当前价格38.91。许多人在以38.91或39.21下订单之前，会比较0.00%和。实时查看TRPA价格图表，了解每日变化。

Hartford AAA CLO ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Hartford AAA CLO ETF的最高价格是39.20。在38.44 - 39.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hartford AAA CLO ETF的绩效。

Hartford AAA CLO ETF股票的最低价格是多少？

Hartford AAA CLO ETF（TRPA）的最低价格为38.44。将其与当前的38.91和38.44 - 39.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TRPA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TRPA股票是什么时候拆分的？

Hartford AAA CLO ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.89和-0.10%中可见。

日范围
38.86 38.95
年范围
38.44 39.20
前一天收盘价
38.89
开盘价
38.86
卖价
38.91
买价
39.21
最低价
38.86
最高价
38.95
交易量
15
日变化
0.05%
月变化
0.00%
6个月变化
0.15%
年变化
-0.10%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%