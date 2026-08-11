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TQQY: GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF
Курс TQQY за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.32, а максимальная — 12.34.
Следите за динамикой GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TQQY сегодня?
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) сегодня оценивается на уровне 12.34. Инструмент торгуется в пределах 12.32 - 12.34, вчерашнее закрытие составило 12.32, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TQQY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF?
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF в настоящее время оценивается в 12.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -14.60% и USD. Отслеживайте движения TQQY на графике в реальном времени.
Как купить акции TQQY?
Вы можете купить акции GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) по текущей цене 12.34. Ордера обычно размещаются около 12.34 или 12.64, тогда как 3 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TQQY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TQQY?
Инвестирование в GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF предполагает учет годового диапазона 12.19 - 14.75 и текущей цены 12.34. Многие сравнивают 0.41% и -14.07% перед размещением ордеров на 12.34 или 12.64. Изучайте ежедневные изменения цены TQQY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF?
Самая высокая цена GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) за последний год составила 14.75. Акции заметно колебались в пределах 12.19 - 14.75, сравнение с 12.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF?
Самая низкая цена GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) за год составила 12.19. Сравнение с текущими 12.34 и 12.19 - 14.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TQQY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TQQY?
В прошлом GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.32 и -14.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.32
- Open
- 12.32
- Bid
- 12.34
- Ask
- 12.64
- Low
- 12.32
- High
- 12.34
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 0.41%
- 6-месячное изменение
- -14.07%
- Годовое изменение
- -14.60%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%