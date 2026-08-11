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TQQY: GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF

12.34 USD 0.02 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TQQY за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.32, а максимальная — 12.34.

Следите за динамикой GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TQQY сегодня?

GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) сегодня оценивается на уровне 12.34. Инструмент торгуется в пределах 12.32 - 12.34, вчерашнее закрытие составило 12.32, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TQQY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF?

GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF в настоящее время оценивается в 12.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -14.60% и USD. Отслеживайте движения TQQY на графике в реальном времени.

Как купить акции TQQY?

Вы можете купить акции GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) по текущей цене 12.34. Ордера обычно размещаются около 12.34 или 12.64, тогда как 3 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TQQY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TQQY?

Инвестирование в GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF предполагает учет годового диапазона 12.19 - 14.75 и текущей цены 12.34. Многие сравнивают 0.41% и -14.07% перед размещением ордеров на 12.34 или 12.64. Изучайте ежедневные изменения цены TQQY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF?

Самая высокая цена GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) за последний год составила 14.75. Акции заметно колебались в пределах 12.19 - 14.75, сравнение с 12.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF?

Самая низкая цена GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) за год составила 12.19. Сравнение с текущими 12.34 и 12.19 - 14.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TQQY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TQQY?

В прошлом GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.32 и -14.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.32 12.34
Годовой диапазон
12.19 14.75
Предыдущее закрытие
12.32
Open
12.32
Bid
12.34
Ask
12.64
Low
12.32
High
12.34
Объем
3
Дневное изменение
0.16%
Месячное изменение
0.41%
6-месячное изменение
-14.07%
Годовое изменение
-14.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%