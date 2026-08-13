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TQQY: GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF

12.34 USD 0.02 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TQQY汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点12.31和高点12.34进行交易。

关注GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TQQY股票今天的价格是多少？

GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF股票今天的定价为12.34。它在12.31 - 12.34范围内交易，昨天的收盘价为12.32，交易量达到15。TQQY的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF股票是否支付股息？

GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF目前的价值为12.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-14.60%和USD。实时查看图表以跟踪TQQY走势。

如何购买TQQY股票？

您可以以12.34的当前价格购买GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF股票。订单通常设置在12.34或12.64附近，而15和0.16%显示市场活动。立即关注TQQY的实时图表更新。

如何投资TQQY股票？

投资GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF需要考虑年度范围12.19 - 14.75和当前价格12.34。许多人在以12.34或12.64下订单之前，会比较0.41%和。实时查看TQQY价格图表，了解每日变化。

GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF的最高价格是14.75。在12.19 - 14.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF的绩效。

GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF（TQQY）的最低价格为12.19。将其与当前的12.34和12.19 - 14.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TQQY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TQQY股票是什么时候拆分的？

GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.32和-14.60%中可见。

日范围
12.31 12.34
年范围
12.19 14.75
前一天收盘价
12.32
开盘价
12.32
卖价
12.34
买价
12.64
最低价
12.31
最高价
12.34
交易量
15
日变化
0.16%
月变化
0.41%
6个月变化
-14.07%
年变化
-14.60%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%