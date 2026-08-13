TQQY: GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF
今日TQQY汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点12.31和高点12.34进行交易。
关注GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TQQY股票今天的价格是多少？
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF股票今天的定价为12.34。它在12.31 - 12.34范围内交易，昨天的收盘价为12.32，交易量达到15。TQQY的实时价格图表显示了这些更新。
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF股票是否支付股息？
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF目前的价值为12.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-14.60%和USD。实时查看图表以跟踪TQQY走势。
如何购买TQQY股票？
您可以以12.34的当前价格购买GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF股票。订单通常设置在12.34或12.64附近，而15和0.16%显示市场活动。立即关注TQQY的实时图表更新。
如何投资TQQY股票？
投资GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF需要考虑年度范围12.19 - 14.75和当前价格12.34。许多人在以12.34或12.64下订单之前，会比较0.41%和。实时查看TQQY价格图表，了解每日变化。
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF的最高价格是14.75。在12.19 - 14.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF的绩效。
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF股票的最低价格是多少？
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF（TQQY）的最低价格为12.19。将其与当前的12.34和12.19 - 14.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TQQY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TQQY股票是什么时候拆分的？
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.32和-14.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.32
- 开盘价
- 12.32
- 卖价
- 12.34
- 买价
- 12.64
- 最低价
- 12.31
- 最高价
- 12.34
- 交易量
- 15
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- 0.41%
- 6个月变化
- -14.07%
- 年变化
- -14.60%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%