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TOUS: T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Internati

40.12 USD 0.13 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TOUS за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.06, а максимальная — 40.14.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TOUS сегодня?

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Internati (TOUS) сегодня оценивается на уровне 40.12. Инструмент торгуется в пределах 40.06 - 40.14, вчерашнее закрытие составило 39.99, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TOUS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Internati?

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Internati в настоящее время оценивается в 40.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.36% и USD. Отслеживайте движения TOUS на графике в реальном времени.

Как купить акции TOUS?

Вы можете купить акции T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Internati (TOUS) по текущей цене 40.12. Ордера обычно размещаются около 40.12 или 40.42, тогда как 26 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TOUS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TOUS?

Инвестирование в T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Internati предполагает учет годового диапазона 33.31 - 40.14 и текущей цены 40.12. Многие сравнивают 2.98% и 8.53% перед размещением ордеров на 40.12 или 40.42. Изучайте ежедневные изменения цены TOUS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Internati?

Самая высокая цена T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Internati (TOUS) за последний год составила 40.14. Акции заметно колебались в пределах 33.31 - 40.14, сравнение с 39.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Internati на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Internati?

Самая низкая цена T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Internati (TOUS) за год составила 33.31. Сравнение с текущими 40.12 и 33.31 - 40.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TOUS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TOUS?

В прошлом T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Internati проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.99 и 7.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.06 40.14
Годовой диапазон
33.31 40.14
Предыдущее закрытие
39.99
Open
40.06
Bid
40.12
Ask
40.42
Low
40.06
High
40.14
Объем
26
Дневное изменение
0.33%
Месячное изменение
2.98%
6-месячное изменение
8.53%
Годовое изменение
7.36%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%