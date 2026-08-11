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TOGA: Tremblant Global ETF
Курс TOGA за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.04, а максимальная — 31.07.
Следите за динамикой Tremblant Global ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TOGA сегодня?
Tremblant Global ETF (TOGA) сегодня оценивается на уровне 31.05. Инструмент торгуется в пределах 31.04 - 31.07, вчерашнее закрытие составило 31.11, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TOGA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tremblant Global ETF?
Tremblant Global ETF в настоящее время оценивается в 31.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.71% и USD. Отслеживайте движения TOGA на графике в реальном времени.
Как купить акции TOGA?
Вы можете купить акции Tremblant Global ETF (TOGA) по текущей цене 31.05. Ордера обычно размещаются около 31.05 или 31.35, тогда как 3 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TOGA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TOGA?
Инвестирование в Tremblant Global ETF предполагает учет годового диапазона 26.06 - 32.12 и текущей цены 31.05. Многие сравнивают -0.06% и 6.22% перед размещением ордеров на 31.05 или 31.35. Изучайте ежедневные изменения цены TOGA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tremblant Global ETF?
Самая высокая цена Tremblant Global ETF (TOGA) за последний год составила 32.12. Акции заметно колебались в пределах 26.06 - 32.12, сравнение с 31.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tremblant Global ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tremblant Global ETF?
Самая низкая цена Tremblant Global ETF (TOGA) за год составила 26.06. Сравнение с текущими 31.05 и 26.06 - 32.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TOGA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TOGA?
В прошлом Tremblant Global ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.11 и 3.71% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.11
- Open
- 31.04
- Bid
- 31.05
- Ask
- 31.35
- Low
- 31.04
- High
- 31.07
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- -0.06%
- 6-месячное изменение
- 6.22%
- Годовое изменение
- 3.71%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%