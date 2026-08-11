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TOGA: Tremblant Global ETF

31.05 USD 0.06 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TOGA за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.04, а максимальная — 31.07.

Следите за динамикой Tremblant Global ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TOGA сегодня?

Tremblant Global ETF (TOGA) сегодня оценивается на уровне 31.05. Инструмент торгуется в пределах 31.04 - 31.07, вчерашнее закрытие составило 31.11, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TOGA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tremblant Global ETF?

Tremblant Global ETF в настоящее время оценивается в 31.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.71% и USD. Отслеживайте движения TOGA на графике в реальном времени.

Как купить акции TOGA?

Вы можете купить акции Tremblant Global ETF (TOGA) по текущей цене 31.05. Ордера обычно размещаются около 31.05 или 31.35, тогда как 3 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TOGA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TOGA?

Инвестирование в Tremblant Global ETF предполагает учет годового диапазона 26.06 - 32.12 и текущей цены 31.05. Многие сравнивают -0.06% и 6.22% перед размещением ордеров на 31.05 или 31.35. Изучайте ежедневные изменения цены TOGA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tremblant Global ETF?

Самая высокая цена Tremblant Global ETF (TOGA) за последний год составила 32.12. Акции заметно колебались в пределах 26.06 - 32.12, сравнение с 31.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tremblant Global ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tremblant Global ETF?

Самая низкая цена Tremblant Global ETF (TOGA) за год составила 26.06. Сравнение с текущими 31.05 и 26.06 - 32.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TOGA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TOGA?

В прошлом Tremblant Global ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.11 и 3.71% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.04 31.07
Годовой диапазон
26.06 32.12
Предыдущее закрытие
31.11
Open
31.04
Bid
31.05
Ask
31.35
Low
31.04
High
31.07
Объем
3
Дневное изменение
-0.19%
Месячное изменение
-0.06%
6-месячное изменение
6.22%
Годовое изменение
3.71%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%